Giorgia risponde ironicamente alle critiche di Mogol durante 'Che tempo che fa'

La cantante Giorgia ha replicato alle recenti osservazioni di Mogol sulla sua voce durante la trasmissione 'Che tempo che fa' condotta da Fabio Fazio. Mogol aveva dichiarato: "A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce a emozionare".

Nel corso dell'intervista, Giorgia ha commentato: "Sto ricevendo delle dimostrazioni d'affetto e di stima che mai prima". Fabio Fazio ha aggiunto: "Ma canti in un modo pazzesco", a cui Giorgia ha risposto con una smorfia sarcastica: "Come 30 anni fa". Il pubblico ha accolto con risate e applausi questo scambio, interpretato come una risposta alle critiche di Mogol. La cantante romana ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano 'La cura per me'.

