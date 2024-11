Cosenza, omicidio a Verbicaro: 40enne uccide lo zio nell'officina di famiglia

A Verbicaro, in provincia di Cosenza, un tragico evento ha scosso la comunità locale. Nella serata del 21 novembre 2024, Biagio Lofrano, 40 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso lo zio, Ugo Lofrano, 74 anni, all'interno dell'officina meccanica di famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite per motivi legati all'attività lavorativa. I Carabinieri, allertati da una chiamata al 112, sono intervenuti intorno alle 18, trovando il corpo senza vita del 74enne con evidenti ferite alla testa, presumibilmente inflitte con un tubo di metallo rinvenuto sul posto e considerato l'arma del delitto.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, hanno portato all'arresto in flagranza del nipote, che avrebbe confessato il crimine durante l'interrogatorio.

La salma della vittima è stata trasferita all'obitorio per l'autopsia, mentre l'indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Paola in attesa delle decisioni della magistratura.

Terremoto in Calabria - forte scossa a Cosenza: magnitudo 5 - La scossa, secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di magnitudo 5 alle 21. Terremoto oggi, 1 agosto, in Calabria Attualità - Terremoto oggi, 1 agosto, in Calabria. La scossa, secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di magnitudo 5 alle 21.

Terremoto oggi in Calabria - forte scossa a Cosenza: magnitudo 5 - 43 nella provincia di Cosenza Attualità - Terremoto oggi, 1 agosto, in Calabria. La scossa, secondo quanto riporta l'Ingv, di magnitudo 5 alle 21. 43 nella provincia di Cosenza.

Ndrangheta :maxi-blitz a Cosenza con 190 arresti - La Dda di Catanzaro ha disposto l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 202 persone (139 in carcere, 51 ai domiciliari, 12 soggette all'obbligo di soggiorno) ritenute appartenenti o contigue alle fazioni 'Ndrangheta operanti nel cosentino . I provvedimenti restrittivi, emanati dal gip Alfredo Ferraro, su richiesta del pm Gratteri, dell'aggiunto Vincenzo Capomolla e dei pm antimafia Vito Valerio e Corrado Cubellotti con l'appoggio della pm di Cosenza, Margherita Saccà, sono stati notificato agli indagati residenti a Cosenza, Rende, Acri, Castrolibero, Celico, Cellara, Luzzi, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rogliano, San Benedetto Ullano, San Marco Argentano, San Pietro in Guarano, Spezzano Albanese, Spezzano Sila, Villapiana, Agrigento, Milano, Napoli, Novara, Parma, Torino, Bellusco (MB), Sala Consilina, Cavaion Veronese.