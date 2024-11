realme - offerte su Amazon in occasione del Black Friday

realme annuncia esclusive offerte su Amazon in occasione del Black Friday

Dal 29 novembre al 2 dicembre sconti fino a 200 euro sui prodotti più apprezzati

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, è entusiasta di presentare le sue offerte esclusive per il Black Friday di Amazon. Dal 29 novembre al 2 dicembre si potranno trovare incredibili sconti fino a 200 euro sugli smartphone realme più apprezzati, fra cui le serie realme GT 6 e realme 12.

realme GT 6T, disponibile a 399,99 euro

Sin dal lancio, realme GT 6T è diventato un punto di riferimento per gli smartphone di fascia media grazie a diverse caratteristiche premium tipicamente riservate ai dispositivi flagship. Dotato del potente processore Snapdragon 7+ Gen 3, il GT 6T offre performance e reattività eccezionali per il multitasking, il gaming e l'intrattenimento. Il suo schermo da 6000nit, il più luminoso al mondo nonché il miglior schermo al di sotto dei 1000 euro, garantisce una nitidezza ineguagliabile in tutte le condizioni di luce, rendendolo ideale per l'uso all'aperto.

Inoltre, realme GT 6T è dotato di una ricarica SUPERVOOC da 120 W, che consente di raggiungere il 50% della batteria da 5500 mAh in soli 10 minuti. Con questa impressionante combinazione di velocità, potenza e qualità del display, realme GT 6T si pone come “flagship killer” nel segmento di fascia media. Per il Black Friday, la versione da 12GB+256GB è disponibile a 399,99 euro, con un notevole risparmio di 200 euro.

Prezzi

A dimostrazione dell'apprezzato interesse degli utenti per gli smartphone realme, il brand proporrà incredibili offerte su altri smartphone della sua gamma, con soprese e sconti fino a 200 euro. Di seguito il dettaglio delle offerte:

