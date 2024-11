Nuovo DLC di DRAGON BALL XENOVERSE 2

E' disponibile da oggi il nuovo DLC “FUTURE SAGA Chapter 2” per DRAGON BALL XENOVERSE 2.

Il DLC, acquistabile individualmente, offre nuovi personaggi, scenari, quest parallele, abilità, costumi, accessori e molto altro.

Belmod, il Dio della Distruzione e Jiren (Full Power, Ultra Supervillain) si uniranno a questa saga come nuovi personaggi giocabili. Goku (Mini) è anche aggiunto con questo DLC per festeggiare la nuova serie animata Dragon Ball DAIMA.

Il primo Capitolo ha dato inizio al grande schema, messo in movimento dallo sguardo di Fu al futuro. Questa volta il suo ambizioso piano di alterare il futuro si ingigantisce, mentre i Pride Trooper e gli Dei della Distruzione si lanciano in emozionanti combattimenti che portano a inaspettate svolte.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/tP1GlhL-3Eo

DRAGON BALL XENOVERSE 2 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 Recensione PlayStation 5 - Dragon Ball Xenoverse 2 è finalmente arrivato su PlayStation 5. Chi possiede già la versione PS4, non dovrà spendere un soldo: potrà scaricarlo e trasferire i salvataggi e continuare a combattere per la salvaguardia della time-line di Dragon Ball. Dopo averlo provato, ecco la recensione.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 disponibile per PS5 e Xbox Series X|S - Da oggi DRAGON BALL XENOVERSE 2 è disponibile anche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, insieme a un nuovo DLC, FUTURE SAGA Chapter 1. Il gioco è uno dei titoli di DRAGON BALL di maggior successo con oltre 10 milioni di copie vendute in 7 anni.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 aggiornamento gratuito - Nuovi contenuti per DRAGON BALL XENOVERSE 2 grazie a un aggiornamento gratuitoE' disponibile un nuovo aggiornamento per DRAGON BALL XENOVERSE 2 che porta nuovi contenuti come costumi e accessori. Introduce anche una modalità completamente nuova, il Cross Versus, e un nuovo Festival degli Universi, in cui i giocatori sceglieranno la propria fazione e cercheranno di guadagnare il maggior numero di punti per guidarla alla vittoria.