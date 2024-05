DRAGON BALL XENOVERSE 2 disponibile per PS5 e Xbox Series X|S

Da oggiDRAGON BALL XENOVERSE 2 è disponibile anche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, insieme a un nuovo DLC, FUTURE SAGA Chapter 1. Il gioco è uno dei titoli di DRAGON BALL di maggior successo con oltre 10 milioni di copie vendute in 7 anni. Ora i giocatori potranno riscoprire o vivere per la prima volta l'esperienza definitiva di DRAGON BALL, piena di epica azione e battaglie avvincenti, oltre a moltissime opzioni di personalizzazione.DRAGON BALL XENOVERSE 2 consente ai giocatori di creare il proprio personaggio per intraprendere una missione nei panni di un Pattugliatore temporale con l'obiettivo di impedire ogni cambiamento nella storia.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/Qi4NzsqN1H8

DRAGON BALL XENOVERSE 2per PlayStation 5 e Xbox Series X|S è disponibile in tre edizioni diverse. La Standard Edition include il gioco base, la Deluxe Edition offre anche il Super Pass e i quattro Super Pack che sono stati rilasciati, mentre la Special Edition, oltre ai contenuti della Deluxe Edition, consente di accedere all'HERO OF JUSTICE Pack Set (Pack 1 e 2). Chi possiede le versioni PlayStation 4 e Xbox One potrà beneficiare di un upgrade gratuito per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Maggiori informazioni su come ottenere l'upgrade sono disponibiliqui.

Sempre da oggi è disponibile anche il DLC FUTURE SAGA Chapter 1, che include nuove missioni extra, in cui Fu giocherà un ruolo molto importante mentre sarà coinvolto in diversi archi narrativi. Inoltre, ci saranno alcuni nuovi personaggi:

Goku Black (Super Saiyan Rosé, Ultra Supervillain)

Vegeta (Super Saiyan God, Ultra Supervillain)

Videl (Dragon Ball Super)

Android 18 (Dragon Ball Super)

Broly (Restrained)

Il DLC include anche diverse nuove missioni parallele, abilità, costumi e accessori, nonché altre illustrazioni per le schermate di caricamento. FUTURE SAGA Chapter 1 è ora acquistabile.

DRAGON BALL XENOVERSE 2

è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.