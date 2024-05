DRAGON BALL XENOVERSE 2 Recensione PlayStation 5

Dragon Ball Xenoverse 2 è finalmente arrivato su PlayStation 5. Chi possiede già la versione PS4, non dovrà spendere un soldo: potrà scaricarlo e trasferire i salvataggi e continuare a combattere per la salvaguardia della time-line di Dragon Ball. Dopo averlo provato, ecco la recensione.

Dragon Ball Xenoverse 2 per PS5 è disponibile in tre edizioni diverse edizioni:

•Standard Edition che include il gioco base

•Deluxe Edition con gioco base e Super Pass contenente i quattro Super Pack

•Special Edition che contiene tutti i contenuti della Deluxe Edition e in più l'Hero of Justice Pack Set (Pack 1 e 2)

Dunque preparatevi a combattere come mai prima su Console Next-Gen con Dragon Ball Xenoverse 2 che su PS5 vanta:

•Grafica migliorata: aspettati immagini più nitide e dettagliate, che ti faranno immergere ancora di più nell'universo di Dragon Ball.

•Tempi di caricamento ridotti: potrai dedicare meno tempo ad attendere e più tempo a scatenare potentissime Kamehameha!

•Folle battaglie online: Conton City, la città base del gioco, può ora ospitare fino a 300 giocatori contemporaneamente.

Dragon Ball Xenoverse 2: un'esperienza di combattimento fluida e coinvolgente su PS5

Su PlayStation 5, Dragon Ball Xenoverse 2 dà vita a combattimenti ancora più elettrizzanti e frenetici. Il frame rate di 60 fps solidi garantisce una risposta precisa ai comandi e una fluidità eccezionale, anche durante le battaglie più caotiche con numerosi nemici sullo schermo. L'aggiornamento grafico porta con sé texture rimasterizzate e un'illuminazione migliorata, che donano nuova vita agli ambienti e ai personaggi dell'universo di Dragon Ball. I giocatori si potranno immergere completamente nel mondo di gioco e apprezzare ogni dettaglio, dalla potenza di un Kamehameha al sudore che cola sulla fronte di Goku durante una battaglia serrata.

Non mancano poi le novità introdotte dal controller DualSense. Il feedback tattile simula ogni colpo, ogni schivata e ogni tecnica speciale, facendoti sentire ogni singolo impatto come se il giocatore fosse sul campo di battaglia. I grilletti adattivi, invece, offrono una resistenza variabile in base all'azione che si esegue, aumentando la sensazione di realismo e coinvolgimento. Dragon Ball Xenoverse 2 su PlayStation 5 offre un'esperienza di combattimento impareggiabile. Preparatevi a scatenare tutto il potere e a vivere epiche battaglie per la salvaguardia della timeline di Dragon Ball!

Vediamo come si comporta il gameplay su questa nuova console.

Punti di forza:

•Fluidità e performance: Xenoverse 2 gira a 60 fps su PS5, regalando un'esperienza di combattimento molto più fluida e reattiva rispetto alla versione PS4. Questo significa poter concatenare combo e schivare attacchi con maggiore precisione.

•Tempi di caricamento velocissimi: Grazie all'SSD della PS5, i caricamenti tra missioni e mappe sono stati drasticamente ridotti. Potrai tornare all'azione in pochissimi secondi, mantenendo alto il ritmo di gioco.

•DualSense: Il nuovo controller wireless DualSense introduce un interessante feedback tattile che simula gli impatti delle tue mosse e delle schivate. Sentire la tensione durante la carica di un Kamehameha o l'impatto di un pugno su un avversario aggiunge un tocco immersivo all'esperienza.

In sintesi, il gameplay di Dragon Ball Xenoverse 2 su PS5 è un'evoluzione positiva rispetto alla versione precedente. La maggiore fluidità, i tempi di caricamento ridotti e il feedback tattile del DualSense rendono l'esperienza di combattimento ancora più coinvolgente.

Dragon Ball Xenoverse 2 su PlayStation 5: un salto grafico (quasi) generazionale

L'arrivo di Dragon Ball Xenoverse 2 su PlayStation 5 rappresenta un notevole passo avanti dal punto di vista tecnico rispetto alla versione PS4. La risoluzione 4K dinamica, le texture rimasterizzate e l'illuminazione migliorata offrono un'esperienza visiva decisamente più ricca e appagante. Anche le prestazioni sono eccellenti, con un frame rate stabile a 60 fps e tempi di caricamento drasticamente ridotti. Il DualSense, il nuovo controller wireless di PS5, introduce un feedback tattile immersivo che simula gli impatti delle tue mosse e delle schivate, mentre i grilletti adattivi offrono una resistenza variabile in base all'azione che stai eseguendo. Dunque, l'aspetto tecnico di Dragon Ball Xenoverse 2 su PlayStation 5 rappresenta un salto generazionale rispetto alla versione PS4. Chi possiede Xenoverse 2 per PS4 e ha una PS5, l'aggiornamento gratuito è assolutamente consigliato.

Ecco le migliorie tecniche sulla versione PS5:

•Risoluzione migliorata: il gioco gira a una risoluzione 4K dinamica, con un frame rate di 60 fps. Questo significa che su un TV 4K si goderà di un'immagine nitida e ricca di dettagli, senza sacrificare la fluidità del gameplay.

•Texture rimasterizzate: le texture del gioco sono state rimasterizzate per sfruttare la potenza della PS5. Hanno aspetto più definito per personaggi, ambienti ed effetti visivi.

•Illuminazione migliorata: il sistema di illuminazione è stato aggiornato, con effetti più realistici e una luce più dinamica che rende l'universo di Dragon Ball ancora più immersivo.

•Tempi di caricamento ridotti: l'SSD della PS5 garantisce tempi di caricamento drasticamente ridotti rispetto alla PS4. Si passerà passare da una zona all'altra del gioco o iniziare una missione in pochi secondi.

•Framerate stabile: il frame rate di 60 fps è fisso anche durante le battaglie più caotiche, con una risposta sempre precisa ai comandi.

•Feedback tattile: il controller DualSense introduce un feedback tattile che simula gli impatti delle mosse e delle schivate. Si potrà sentire la tensione durante la carica di un Kamehameha o l'impatto di un pugno su un avversario. I grilletti adattivi del Pad offrono una resistenza variabile in base all'azione che si esegue. Ad esempio, si sentirà una maggiore resistenza durante la carica di un attacco energetico.

Possiamo dire che l'aspetto tecnico di Dragon Ball Xenoverse 2 su PlayStation 5 rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla versione PS4. La grafica migliorata, le prestazioni eccellenti e l'integrazione del DualSense offrono un'esperienza di gioco più coinvolgente e appagante.

Conclusioni

Dragon Ball Xenoverse 2 su PlayStation 5 rappresenta un'ottima esperienza per i fan del gioco e della serie Dragon Ball. Le migliorie tecniche e l'abbondanza di contenuti offrono un'esperienza di gioco divertente e appagante. Che siate dei fan o meno, vale la pena giocare questo titolo immortale rinato su PS5. Prodotto consigliato!

Voto 9/10

Pro

Grafica migliorata.

Prestazioni eccellenti a 60 fps

Feedback tattile del DualSense

Aggiornamento gratuito da PS4

Contenuto vasto

Contro