Black Friday: offerte imperdibili su Anker, eufy e soundcore

Da oggi, 21 novembre, iniziano i Black Friday Deals di Anker, eufy e soundcore, con sconti fino al 60% validi fino al 9 dicembre. È il momento perfetto per approfittare di prezzi esclusivi su prodotti di alta qualità.

Anker: leader mondiale nella ricarica mobile

Anker offre sconti interessanti su caricabatterie e power bank. Tra le offerte:

Caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65 W): da 34,99 € a 25,99 € (-26%) Acquista qui.

Stazione di ricarica wireless 3-in-1 MagGo 15W: da 99,99 € a 74,99 € (-20%) Acquista qui.

Anker Nano Power Bank 10.000 mAh: da 44,21 € a 24,21 € (-45%) Acquista qui.

soundcore: musica e tecnologia avanzata

I prodotti soundcore, raccomandati da oltre 10 produttori vincitori di Grammy, garantiscono un’esperienza audio superiore:

Soundcore Liberty 4 NC: da 89,99 € a 55,99 € (-38%) Acquista qui.

Soundcore Boom 2 Plus: da 199,99 € a 149,99 € (-25%) Acquista qui.

eufy: sicurezza domestica senza costi mensili

Grazie all’ecosistema Edge, eufy garantisce privacy e risparmi:

Telecamera SoloCam S220: da 129,99 € a 54,99 € (-58%) Acquista qui.

eufyCam S330: da 549,00 € a 369,00 € (-33%) Acquista qui.

Robot aspirapolvere Omni C20: da 599,00 € a 399,00 € (-33%) Acquista qui.

Non perdere l’opportunità di acquistare i migliori dispositivi tecnologici a prezzi eccezionali. Gli sconti sono limitati fino al 9 dicembre e i prodotti potrebbero esaurirsi velocemente!

Black Friday di Kingston - Le offerte di Kingston Technology saranno disponibili dal 21 novembre al 2 dicembre su Amazon.it Il countdown per Black Friday e Cyber Monday è iniziato: appassionati ed esperti di tecnologia si stanno preparando a cogliere tutte le incredibili offerte in arrivo.

TRUST: le migliori offerte Gaming e Home&Office per il Black Friday 2024 - Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, mette in offerta alcuni dei suoi accessori Gaming e Home&Office in previsione del Black Friday! Tutti i prodotti sono disponibili sul sito di Amazon scontati ad un prezzo speciale fino al 21 Novembre! Questi i prodotti Gaming di Trust in offerta:GXT 490 FAYZO: perfette per le maratone da gioco invernali, queste cuffie Trust sono dotate di padiglioni auricolari girevoli e regolabili.

Sorriso Bianco per il Black Friday: Oclean lancia offerte imperdibili - Oclean, leader nelle soluzioni di igiene orale innovative, annuncia le sue promozioni più attese dell'anno con sconti del Black Friday su una selezione di prodotti popolari. I clienti in tutta Europa possono usufruire di importanti sconti su spazzolini elettrici, sanitizzatori, idropulsori e altro, rendendo accessibile una cura orale di alta qualità.