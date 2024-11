Ucraina: Kiev utilizza i missili britannici Storm Shadow contro la Russia

L'Ucraina ha intensificato le sue operazioni militari lanciando per la prima volta missili a lungo raggio Storm Shadow, forniti dal Regno Unito, contro obiettivi in territorio russo. Secondo fonti russe citate dal Times, le forze armate ucraine avrebbero lanciato 12 missili verso la regione di Kursk, area sotto controllo ucraino dall'invasione iniziata ad agosto. Immagini diffuse dai media russi mostrano frammenti con la scritta "Storm Shadow", presumibilmente ritrovati nel villaggio di Marino.

Il portavoce del Primo Ministro britannico, Keir Starmer, ha dichiarato di non voler commentare operazioni militari in corso. In precedenza, il governo britannico aveva evitato di fornire dettagli su eventuali modifiche alle restrizioni sull'uso dei missili Storm Shadow.

Questa azione segue l'autorizzazione del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, all'uso dei missili ATACMS da parte dell'Ucraina. Successivamente, il Segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha confermato l'invio di mine antiuomo per rallentare l'avanzata delle forze russe, che ora privilegiano l'avanzata della fanteria prima dei mezzi corazzati. Austin ha sottolineato che queste mine sono progettate per autodistruggersi, riducendo i rischi post-bellici.

Nell'ambito dell'assistenza alla sicurezza annunciata dal Presidente Biden il 26 settembre, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha comunicato un ulteriore pacchetto di aiuti del valore di 275 milioni di dollari. Questo pacchetto, il settantesimo dal 2021, include munizioni per sistemi missilistici, armi di artiglieria e anticarro, rispondendo alle esigenze più urgenti dell'Ucraina.

