NonMiViolare, progetto di education contro il revenge porn

NonMiViolare, progetto di education contro il revenge porn, a cura di Motorola e Telefono Rosa con il contributo di Polizia di Stato - Polizia Postale

Motorola, azienda leader del settore mobile, ha annunciato oggi, nel corso di un evento in Spazio Lenovo (in allegato una foto), NonMiViolare, progetto di education sull’uso responsabile dello smartphone contro il Revenge Porn, realizzato in collaborazione con Telefono Rosa, la prima associazione italiana al fianco delle donne che dal 1988 offre supporto alle vittime di violenza, con il contributo di Polizia di Stato – Polizia Postale e con il fondamentale supporto di AC Monza, Pallacanestro Varese e UYBA Volley.

Il Revenge Porn, ovvero la divulgazione non autorizzata di immagini o video intimi, rappresenta una grave forma di violenza e può portare a gravi conseguenze psicologiche e fisiche.

A partire dalla necessità, segnalata da Telefono Rosa, di informare i ragazzi e le ragazze sul Revenge Porn, in particolare su come fare prevenzione e come difendersi, Motorola ha avviato un’indagine insieme a Nielsen. Dalla survey è emerso che 1 GenZ su 4 conosce una vittima di revenge porn, ma che la consapevolezza dei rischi legati alla condivisione di contenuti intimi non è così diffusa: il 50% lo rifarebbe

Cogliendo questi segnali allarmanti, nasce NonMiViolare, una guida pratica e smart disponibile da oggi su NonMiViolare.it, dove ragazzi e ragazze potranno trovare tutte le informazioni utili per affrontare questo fenomeno.

Il progetto ha visto la partecipazione anche di AC Monza, Pallacanestro Varese e UYBA Volley, squadre partner di Motorola che sono scese in campo lo scorso 10 novembre con una maglia speciale, che al posto del logo Motorola riportava nella parte frontale, il simbolo della campagna, ossia un mirino dell’inquadratura di una fotocamera, che vuole significare che tutti possono essere vittime di questo reato.

Disponibile in allegato il comunicato completo del progetto e una foto rappresentativa dell’evento di questa mattina.

Qui di seguito il link della cartella stampa completa: https://bmemea.egnyte.com/fl/gjzuVUhwYh#folder-link/CARTELLA%20STAMPA che include:

Il comunicato stampa

La sintesi dell’indagine

La guida pratica scaricabile anche qui: https://nonmiviolare.it/

Selezione Foto Evento di lancio

Video relativi all’attività di teasing realizzata dalle squadre

Video della campagna con protagonista l’attrice e creator Jenny De Nucci

WAVE PTX Motorola Solutions - Innovazione nelle comunicazioni per il settore Hospitality Nel settore dell’hospitality, la gestione di team ampi e distribuiti, insieme alla necessità di garantire sicurezza e offrire un servizio eccellente, rappresenta una sfida costante.

Motorola presenta l'IArtificiale del futuro al Lenovo Tech World '24 - L'intelligenza artificiale ha aperto un nuovo mondo di possibilità per l'innovazione in Motorola, offrendo maggiori opportunità per trasformare le attività quotidiane in esperienze straordinarie. Nel corso degli anni, il marchio ha evoluto il suo approccio all'AI, mantenendo sempre al centro il miglioramento dell’esperienza dell’utente.

Motorola annuncia Edge 50 Neo, Edge 50, moto g55 e moto g35 - Motorola annuncia oggi motorola edge 50 neo. Il nuovo smartphone motorola combina un design armonioso, colori brillanti e finiture premium, con una struttura resistente, dalla protezione subacquea alla certificazione militare e un ottimo sistema di fotocamere, potenziato da moto ai, che permette ai consumatori di esplorare la propria creatività e di catturare splendidi scatti in diversi scenari o condizioni di luce.