Motorola Smart Connect: produttività multi device rafforzata da Moto AI

La prossima generazione di Smart Connect migliora l'esperienza utente con nuove funzionalità Moto AI

L’anno scorso, grazie a Motorola e Lenovo, è nato Smart Connect , un ecosistema digitale unificato per offrire un'esperienza multi-device fluida.Più di 9 milioni di utenti mensili integrano Smart Connect nella loro routine, affidandosi a funzionalità chiave come la connettività del display Miracast, gli Smart Clipboard e l’App Streaming per sfruttare al meglio i loro contenuti e aumentare la loro efficienza. Oggi, Smart Connect ritorna con nuovi aggiornamenti e funzionalità AI per rendere i processi ancora più fluidi.

Flusso ininterrotto potenziato da Moto AI

Fin dall'inizio, Smart Connect ha permesso un'integrazione e una gestione dei file fluide tra i dispositivi. Ora, Moto AI sta elevando queste esperienze per dispositivi selezionati. Ad esempio, adesso è ancora più semplice fare un veloce ripasso di una presentazione anche quando sono in viaggio grazie alla Moto AI. Con un semplice comando vocale o testuale, gli utenti possono trasmettere il contenuto del loro telefono alla TV¹ o estenderlo al loro PC o tablet². In questo modo, i consumatori possono godere di produttività, intrattenimento e connettività multi-dispositivo senza dover alzare un dito.

Con la AI Search, i consumatori possono recuperare velocemente documenti come un estratto conto bancario, un contratto di affitto o una fattura dell'hotel memorizzati sul tablet Lenovo YOGA Tab Plus (16GB). Supponiamo che un utente stia tornando da un viaggio di lavoro di una settimana e debba presentare la sua nota spese. Ora, può dimenticare la ricerca di tutte le ricevute tra file e cartelle. Invece, può semplicemente chiedere a Smart Connect di "recuperare le mie ricevute del ristorante" in modo naturale, come se stesse parlando con un amico. Smart Connect trova le informazioni in pochi secondi, risparmiando tempo ed energia ai consumatori.

Tutti i dispositivi a portata di mano e con compatibilità estesa

Gli utenti possono anche fare affidamento sulla nuova dashboard personalizzabile che mostra loro tutti i dispositivi compatibili, inclusi moto tag, moto buds e PC, in un unico posto. Questo rende ancora più facile gestire, aggiungere o disconnettere dispositivi e controllare la durata della batteria. Pertanto, i consumatori possono uscire di casa sentendosi sicuri, sapendo di avere ciò di cui hanno bisogno. Inoltre, l'ultimo aggiornamento offre l'integrazione di terze parti, offrendo a più utenti Android la libertà di sperimentare funzionalità Smart Connect selezionate e un flusso di lavoro continuo.

Disponibilità

L'ultima versione di Smart Connect sarà disponibile nelle prossime settimane su qualsiasi PC Windows (10 o successivo) tramite il Microsoft Store e su attraverso Google Play Store su tablet Lenovo e dispositivi Motorola selezionati.

