Motorola - sicurezza avanzate con l’arrivo di Android 15

Motorola, azienda del gruppo Lenovo, si impegna a rimanere all'avanguardia nell'innovazione, offrendo aggiornamenti significativi che migliorano l'esperienza utente e la proteggono. La nota azienda di smartphone annuncia di trovarsi tra i primi produttori a implementare le nuove e potenti funzionalità di sicurezza di Android 15, come il blocco antifurto basato sull'intelligenza artificiale.

Motorola prende sul serio la sicurezza dei propri utenti. Per questo motivo offre funzionalità come l' app Moto Secure , che aiuta gli utenti a sfruttare tutte le funzionalità complete di sicurezza hardware e software che li proteggono al meglio da malware, phishing e altre minacce. Basata su Thinkshield , una soluzione completa di sicurezza informatica che comprende componenti hardware, software e della supply chain, l'app Moto Secure consente agli utenti di verificare e controllare rapidamente la protezione dei propri dispositivi con facile accesso a tutte le app e impostazioni Android e Motorola correlate. Moto Secure ora offre anche funzionalità esclusive come il blocco automatico per la sicurezza di dispositivi/posizioni affidabili,

il rilevamento di malware basato sull'intelligenza artificiale e il rilevamento del phishing, fornendo una protezione avanzata per dispositivi e dati, anche in caso di furto o rapina.

Ora, arriva un ulteriore livello di sicurezza con il pacchetto di funzionalità antifurto di Android. Queste funzionalità sono progettate per scoraggiare i furti, proteggere i dati degli utenti e semplificare il recupero di un dispositivo smarrito o rubato. Tra queste:

• Blocco per furto: Utilizzando l'intelligenza artificiale, i dispositivi possono rilevare movimenti insoliti, come un furto rapido, e bloccarsi automaticamente.

• Blocco di autenticazione non riuscita: Dopo tentativi di accesso falliti consecutivi, il dispositivo di un utente si blocca automaticamente e richiede l'autenticazione tramite PIN o biometria, contribuendo a impedire l'accesso non autorizzato.

• Protezione dal reset di fabbrica: Anche se qualcuno tenta di ripristinare il dispositivo di un utente, avrà bisogno del PIN o dei dati biometrici dell'utente per procedere, aggiungendo un ulteriore livello di protezione.

• Protective sensitive settings: Impostazioni importanti come l'accesso USB, il timeout dello schermo e la disattivazione di Trova il mio dispositivo richiedono l'autenticazione, garantendo che le preferenze degli utenti rimangano invariate.

• Blocco dispositivo offline: Se il dispositivo di un utente si disconnette dalla rete Trova il mio dispositivo per periodi prolungati, si blocca automaticamente, rendendolo inutilizzabile per i potenziali ladri.

• Blocco remoto: Telefono smarrito? Gli utenti possono visitare Android.com/lock, inserire il proprio numero di telefono e bloccarlo immediatamente, senza bisogno di accedere.

Blocco per furto, blocco remoto e blocco dispositivo offline sono disponibili sulla maggior parte dei telefoni Android 10 o superiore. Blocco di autenticazione non riuscita, protezione dal reset di fabbrica, e Protect Sensitive Settings sono disponibili sui dispositivi con Android 15.

In Motorola, crediamo che gli smartphone debbano consentire agli utenti di vivere la propria vita alle proprie condizioni, senza compromettere la sicurezza. Con Moto Secure e la protezione antifurto di Android che lavorano insieme, Motorola offre una delle soluzioni di sicurezza più complete sul mercato, completamente gratuita per tutti gli utenti con un dispositivo Motorola compatibile con Android 15. Android 15 e le sue funzionalità e miglioramenti sono già presenti su alcuni dispositivi Motorola selezionati. Ulteriori informazioni saranno presto disponibili.

