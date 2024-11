Disney Lorcana: arriva la card di Vaiana

Negli UCI Cinemas arriva Oceania 2: in regalo l’esclusiva card dedicata a Vaiana. Il Circuito celebra il ritorno in sala di Vaiana e Maui con l’esclusiva carta Disney Lorcana “Vaiana - Avventuriera per Terra e per Mare.

Oceania 2, nuovo lungometraggio animato targato Walt Disney Animation Studios, sta arrivando nelle multisale UCI Cinemas e per l'occasione il Circuito ha deciso di celebrare l’uscita del film, prevista il 27 novembre, con un regalo esclusivo dedicato agli appassionati di animazione e tutti i giocatori di Disney Lorcana, il popolarissimo trading card game che ha per protagonisti i più amati personaggi dell’universo Disney.

Chi acquisterà il biglietto online o sull’app del Circuito, per uno degli spettacoli compresi tra il 27 novembre e l’8 dicembre, riceverà in omaggio l'imperdibile card “Vaiana — Avventuriera per Terra e per Mare”, una carta unica destinata a impreziosire il mazzo dei giocatori che la posseggono.

Distribuito da The Walt Disney Company Italia, Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

