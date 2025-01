Disney's Frozen in Honor of Kings

Oggi, TiMi Studio Group e Level Infinite sono elettrizzati nell'annunciare una nuova esclusiva collaborazione tra Honor of Kings e Disney's Frozen! A partire da ora, i giocatori possono tuffarsi in un mondo magico ispirato all’acclamato film di animazione grazie a speciali eventi in-game e ottenere esclusive ricompense, come le skin a tema Frozen per Lady Zhen e Xi Shi! Honor of Kings è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

Preparatevi per una collaborazione indimenticabile!

Questo emozionante evento rappresenta la conclusione dello Snow Carnival che si è svolto nell'ultimo mese e dà il via ai festeggiamenti per il nuovo anno.

Un magico fiocco di neve scende sul regno di Honor of Kings, trasformando il paesaggio in un mondo incantato e preparando la scena per un paese delle meraviglie invernale. Quando Lady Zhen e Shi toccano il fiocco di neve, i loro costumi si trasformano in quelli di Elsa e Anna, pronte a scatenare la magia invernale! Anche i minion non hanno resistito al divertimento, indossando il costume di Olaf per dare il benvenuto ai giocatori e preparandosi per dei gelidi festeggiamenti! Grazie a un'interfaccia coinvolgente ispirata agli iconici castelli di ghiaccio, i giocatori potranno vivere un'esperienza davvero coinvolgente.

E non solo! La lobby del gioco contiene due magici brani musicali! Una è incentrata sulla skin di Elsa e fonde Let It Go e Into the Unknown in un arrangiamento orchestrale e armonioso, in linea con la trasformazione di Lady Zhen. Dopo l'animazione, si concentra su Let It Go. Il secondo brano è un'interpretazione serena e sognante di Let It Go, che crea un'atmosfera tranquilla e incantevole nella hall.

Inoltre, da oggi al 2 febbraio, i giocatori potranno sbloccare skin a tema Frozen per due eroi: Lady Zhen - Snowventure e Shi - Snowventure.

Il vostro percorso verso skin esclusive inizia qui!

Evento Principale: sbloccate Shi - Snowventure! Completate missioni per ottenere token e riscattarli nello shop per ricompense speciali.

Ricompensa al Log-in: Ottenete un avatar frame esclusivo semplicemente loggando giornalmente – non perdetevelo!

Ricompense della battaglia: Giocate e vincete Raffle Tickets durante le battaglie! Usateli per avere l’opportunità di aggiudicarvi la splendida Lady Zhen - Snowventure dell’evento.

Non perdete l’occasione di vivere questa magia.

Per rimanere aggiornati sulla collaborazione e su molto altro, visitate il sito ufficiale di Honor of Kings e seguiteci sui nostri canali social.