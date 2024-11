Gaming e illuminazione con Philips Hue

Signify presenta Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K, il dispositivo che sincronizza perfettamente luce e immagini per creare un’atmosfera coinvolgente nell’area di gioco di ogni casa

Signify, leader mondiale nel settore dell'illuminazione, porta l’esperienza del gaming a una nuova dimensione con l’illuminazione immersiva. La luce, infatti, è molto più di un semplice complemento: è un elemento capace di trasformare ogni sessione di gioco in un’esperienza sensoriale avvolgente. Con il Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K, Signify ridefinisce l’intrattenimento domestico, portando la luce a un livello superiore. Un’illuminazione dinamica, che risponde in tempo reale ai colori e ai movimenti sullo schermo, amplifica le emozioni, migliorando la concentrazione e il coinvolgimento.

Contenuti di altissima qualità: Certificato HDMI 2.1

Grazie a una frequenza di aggiornamento ultraveloce, è possibile sincronizzare le luci Philps Hue con contenuti video di altissima qualità con 8K a 60 Hz e 4K a 120 Hz. Hue Sync Box 8K offre una sincronizzazione in tempo reale con una precisione cromatica superiore. Gli effetti sono sempre sincronizzati con il televisore perché il Sync Box riceve i dati direttamente dalla sorgente prima che raggiungano lo schermo, a differenza di altri dispositivi che reagiscono allo schermo. In questo modo si ottiene un'esperienza di illuminazione ambientale di alto livello, senza ritardi o colori non perfettamente corrispondenti. Il Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k sincronizza fino a 10 luci e supporta il Dolby Vision HDR 10+.

Sincronizzazione con qualsiasi dispositivo HDMI: il massimo della qualità visiva per il gaming

È possibile sincronizzarsi con qualsiasi dispositivo HDMI, fino ad un massimo di 4, comprese le più recenti console di gioco e i dispositivi home theater. Ogni scena, dai giochi più intensi alle sequenze cinematografiche, si riflette in tempo reale nell’ambiente circostante, creando un effetto surround, immersivo e luminoso che valorizza ogni istante. La compatibilità con console di ultima generazione, come PS5 e Xbox Series X, rende il Sync Box 8K la scelta ideale per gli appassionati di gaming che cercano il massimo della qualità e dell’immersione, senza ritardo di risposta. Il Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k, infatti, è in grado di leggere ed elaborare, grazie anche al Bridge Hue, che ha una rete indipendente dal WI-FI, gli script delle sequenze video o audio in modo immediato, senza ritardi di risposta o di sincronizzazione, rendendo l’esperienza di gioco unica. Inoltre, grazie all'assenza di telecamere, cavi o altri dispositivi interposti davanti allo schermo, i giocatori rimarranno sempre concentrati sul loro videogioco.

Impostazioni personalizzate: un’esperienza di utilizzo unica

Si può utilizzare l'app Hue per personalizzare le impostazioni, come la luminosità e la velocità degli effetti, da una più dinamica fino a una più lenta, o per definire un'impostazione predefinita, per esempio se il contenuto deve sincronizzarsi ogni volta che si attiva anche il contenuto HDMI. È possibile scegliere il tipo di contenuto (videogame o film,) per adattare la Sync Box. Il controllo può avvenire tramite l'app, il pulsante di controllo del prodotto stesso o anche programmando il telecomando del televisore con comandi personalizzati.

È possibile arricchire la propria area di intrattenimento con qualsiasi combinazione di luci colorate Philips Hue. Si possono assegnare la posizione e l’altezza delle luci e godersi l’esperienza immersiva con la gamma Philips Hue Play lightstrip e i tubi gradienti, con le barre o con qualsiasi lampadina o lampada colorata Philips Hue, fino al massimo controllo di 10 luci. Grazie alla sincronizzazione, potrete vedere come le parte destra, la parte sinistra e il centro delle luci si coloreranno dei rispettivi colori emessi dallo schermo.

Per un utilizzo ancora più immediato e versatile, Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K si integra con i principali assistenti vocali, come Alexa e Google Assistant. Con un semplice comando vocale, l’illuminazione può essere gestita senza interruzioni, offrendo la massima praticità in ogni situazione.

Con il Bridge Hue si sblocca il pieno potenziale della luce

Per utilizzare Hue Sync Box 8K, è necessario il collegamento con Bridge Hue. Il Bridge è infatti in grado di sbloccare il pieno potenziale del sistema Philips Hue con automazioni, controllo intelligente e molto altro ancora. L’installazione è davvero semplice: si scarica l'app gratuita Hue, si installa il Bridge e si collegano le luci Philips Hue e la Sync Box, a cui si possono abbinare fino a 4 dispositivi HDMI: con queste semplici mosse si crea un’area di intrattenimento perfetta!

Philips Hue Twilight: l’illuminazione intelligente che migliora il sonno - Con l’autunno ormai avviato e l’imminente passaggio dall’ora legale a quella solare, previsto per il 27 ottobre, molte persone faticheranno ad adeguarsi ai nuovi ritmi. Questo cambiamento, infatti, può influenzare negativamente il ciclo sonno-veglia, generando stanchezza, irritabilità e un generale senso di malessere.

Signify annuncia nuove soluzioni di Philips Hue - Signify, leader mondiale nel settore dell'illuminazione, ha annunciato in occasione del CES 2024 nuove soluzioni di illuminazione e accessori Philips Hue Signify, leader mondiale nel settore dell'illuminazione, ha annunciato in occasione del CES 2024 nuove soluzioni di illuminazione e accessori Philips Hue per creare esperienze di illuminazione sempre più personalizzate.

Philips Hue integra illuminazione intelligente - Sensori e videocamere per una maggiore sicurezza domesticaCon le nuove videocamere, i sensori e le funzionalità dell'app Philips Hue Secure è possibile integrare illuminazione intelligente e sicurezza domestica per proteggere la propria casa. Inoltre, è possibile monitorare la propria casa e ricevere notifiche di movimento in tempo reale e utilizzare il Security Center nell'app Philips Hue per attivare allarmi luminosi e sonori e per attivare o disattivare il sistema di sicurezza.