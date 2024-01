Signify annuncia nuove soluzioni di Philips Hue

Signify, leader mondiale nel settore dell'illuminazione, ha annunciato in occasione del CES 2024 nuove soluzioni di illuminazione e accessori Philips Hue







Signify, leader mondiale nel settore dell'illuminazione, ha annunciato in occasione del CES 2024 nuove soluzioni di illuminazione e accessori Philips Hue per creare esperienze di illuminazione sempre più personalizzate. La nuova applique Philips Hue Dymera , ad esempio, offre una luce verso l'alto e verso il basso controllabile individualmente per conferire agli ambienti domestici un “look architettonico” sia all'interno che all'esterno. L’attenzione al design è in primo piano anche nella nuova corda Philips Hue stampata in 3D , realizzata con il 55% di materiale biocircolare e adatta alle lampadine Filament. I nuovi connettori per l'illuminazione a binario Philips Hue Perifo, in versione a T of Flex consentono, invece, una maggiore versatilità nella progettazione del sistema a binario per la casa.

Infine, l'illuminazione intelligente si integra perfettamente con il concetto di sicurezza domestica grazie allo starter kit Philips Hue Secure e alla telecamera Secure , oltre a ulteriori funzioni dell'app.

Controllo bidirezionale per un’atmosfera sobria e raffinata

L'applique Philips Hue Dymera unisce funzionalità e stile, offrendo un controllo individuale su due fasci di luce che brillano verso l'alto e verso il basso. Con il suo sofisticato design nero, Dymera è adatta sia per gli interni che per gli esterni, dove può illuminare ampie superfici con luce bianca da calda a fredda e colorata. Utilizzando l'app Philips Hue , ogni luce può essere attenuata o illuminata cambiando i colori individualmente. È anche possibile impostare una scena dalla galleria scene per un look più armonioso.

Maggiore flessibilità per un design personalizzato

La nuova corda Philips Hue è realizzata appositamente per integrare le lampadine Philips Hue Filament. Può essere facilmente montata sopra un tavolo in cucina o in salotto e utilizzata con una lampadina Filament per creare un’atmosfera suggestiva in casa. È disponibile in bianco o nero e in due dimensioni, in modo da integrarsi facilmente con qualsiasi arredamento. Le parti stampate in 3D sono realizzate con il 55% di materiale biocircolare costituito da rifiuti e residui di origine biologica.

Sia per i soffitti che per le pareti, i nuovi connettori per l'illuminazione a binario Philips Hue Perifo offrono anche una maggiore flessibilità, in modo da personalizzare al massimo la progettazione della luce in base alle proprie esigenze. Con il connettore Philips Hue Perifo T , i binari possono correre in tre direzioni diverse, consentendo di illuminare l'intera stanza con un'illuminazione a binario intelligente. Il connettore flessibile Philips Hue Perifo offre invece una flessibilità totale sulla forma del binario, in quanto consente di far scorrere i binari in qualsiasi direzione, oltre gli angoli di 90 gradi. Questo offre maggiori possibilità di creare qualsiasi forma di illuminazione a binario e persino di far passare l'illuminazione a binario dalla parete al soffitto. Entrambi i connettori sono disponibili in bianco e nero.

Potenziamento del sistema Philips Hue Secure

Sono ora disponibili lo starter kit della telecamera Philips Hue Secure e il proiettore con telecamera Philips Hue Secure. Adatto sia per interni che per esterni, lo starter kit Philips Hue Secure è stato progettato specificamente per offrire ai nuovi utenti una suite completa di funzionalità di sicurezza domestica intelligente. L’offerta include una telecamera cablata Philips Hue Secure – con un alimentatore e un supporto a parete per installarla ovunque si desideri, due sensori di contatto Philips Hue Secure per inviare notifiche in tempo reale quando le finestre o le porte vengono aperte o chiuse, due lampadine Philips Hue che offrono luce bianca dinamica e colorata e un bridge Philips Hue , che consente di accedere a tutte le funzioni offerte dal sistema Philips Hue Secure. Tra le funzioni troviamo il live view, visione notturna e conversazione bidirezionale. Philips Hue Secure è in grado di inviare notifiche di potenziali minacce alla sicurezza o di spaventare gli intrusi con allarmi luminosi e sonori unici.

Sviluppata appositamente per l'uso all'aperto, è ora disponibile il proiettore Philips Hue Secure , che rappresenta il meglio del sistema Philips Hue. Consente di tenere sotto controllo il cortile, il patio o il vialetto di casa e, quando si attiva un allarme luminoso dall'app Philips Hue, il proiettore illumina immediatamente un'ampia area con il colore che si desidera (dal semplice bianco brillante fino al rosso). Per il proiettore è necessario il bridge Philips Hue.

Le prossime innovazioni di Philips Hue Secure

Philips Hue sta apportando continuamente nuove funzionalità al Security Center dell'app Philips Hue. I nuovi aggiornamenti sono attesi per la prima metà del 2024 e includono miglioramenti alle notifiche push di sicurezza e alla timeline degli eventi, nonché allarmi luminosi e sonori automatici quando viene rilevato un movimento. Inoltre, Philips Hue sta lavorando per sviluppare il supporto per Amazon Alexa e Google Home per il sistema Philips Hue Secure.