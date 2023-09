Philips Hue integra illuminazione intelligente

Sensori e videocamere per una maggiore sicurezza domestica

Con le nuove videocamere, i sensori e le funzionalità dell'app Philips Hue Secure è possibile integrare illuminazione intelligente e sicurezza domestica per proteggere la propria casa.

Inoltre, è possibile monitorare la propria casa e ricevere notifiche di movimento in tempo reale e utilizzare il Security Center nell'app Philips Hue per attivare allarmi luminosi e sonori e per attivare o disattivare il sistema di sicurezza.

Le videocamere Philips Hue Secure sono dotate di crittografia end-to-end per impostazione predefinita, così da assicurare la privacy degli utenti.

Con la nuova generazione di stringhe luminose Philips Hue Festavia, sarà possibile godere di un’atmosfera accogliente sia dentro che fuori casa, mentre, grazie ad un aggiornamento disponibile a breve, le luci Philips Hue saranno compatibili con Metter tramite Philips Hue Bridge.

Signify ha annunciato il lancio della nuova gamma di prodottiPhilips Hue Secure, videocamere intelligenti e sensori che, uniti alle nuove funzionalità dell'app Philips Hue, sono pensati per proteggere la casa da eventuali intrusioni, rendendola più sicura. I prodotti Philips Hue Secure consentono di monitorare la propria casa e ricevere notifiche di movimento in tempo reale e di attivare allarmi luminosi e sonori per scoraggiare eventuali intrusi. Inoltre, ilnuovo Security Center, cioè l’area di controllo delle videocamere e dei sensori nell'app Philips Hue, èin grado di offrire funzionalità ancora più avanzate, qualora gli utenti sottoscrivano un piano di abbonamento a pagamento.

Infine, sono stati annunciati anche i lanci diuna nuova generazione delle popolari stringhe luminose Philips Hue Festavia per interni ed esterni e diun aggiornamento che renderà le luci Philips Hue compatibili con Matter.

Tenere d'occhio la propria casa con le videocamere Philips Hue Secure

Le videocamere Philips Hue Secure sono dotate di unatrasmissione video HD a 1080p con visione notturnache consente di monitorare la propria casa e ricevere notifiche di movimento in tempo reale. Permettono discoraggiare eventuali intrusi combinando luci e allarmi sonori e di attivare lamodalità di conversazione bidirezionale, ad esempio per dire al corriere dove lasciare un pacco o salutare un amico di passaggio. Le videocamere Philips Hue Secure sono dotate dicrittografia end-to-end per impostazione predefinita, così da garantire la privacy dei filmati, delle istantanee e delle immagini registrate in tempo reale. In particolare, la possibilità di riconoscere se la notifica di movimento è stata attivata da una persona, un animale domestico o da un corriere per la consegna di un pacco, funziona sulla stessa videocamera anziché sul cloud, il che significa chela crittografia end-to-end è sempre abilitata mantenendo in questo modo la privacy.







Adatte all’uso sia indoor che outdoor, le videocamere Philips Hue Secure sonodisponibili in versione cablata e a batteria, nei colori bianco e nero. In particolare, la videocamera cablata Philips Hue Secure può essere abbinata ad uncomodo supporto da appoggio che consente di posizionarla in ogni ambiente della casa.







Per l’esterno invece, oltre chea muro, entrambe le versioni possono essere posizionate sulpicchetto da terra e possono essere facilmente collegate al sistema outdoor a basso voltaggio Philips Hue in gamma.

Appositamente pensata per l’utilizzo esterno, lavideocamera con proiettore Philips Hue Secure, riunisce in sé tutto il meglio del sistema Philips Hue. Consente infatti di tenere sotto controllo il cortile, il patio e il vialetto e, quando si attiva un allarme luminoso dall'app Philips Hue, il proiettore illumina immediatamente un'ampia area di qualsiasi colore, dal bianco brillante al rosso.

Per tutte le videocamere Philips Hue Secure sono disponibili anche un cavo di ricarica per esterno a bassa tensione e un cavo anticaduta.

Con i sensori di contatto Philips Hue Secure è possibile ricevere una notifica quando porte e finestre vengono aperte







Il sensore di contatto Philips Hue Secure - chepuò essere utilizzato su porte, finestre, armadi e molto altro ed èdisponibile in bianco e nero - invia notifiche in tempo reale quando il supporto su cui è montato viene aperto o chiuso. Ad esempio, è possibile programmare il sensore della porta d'ingresso per accendere le luci del corridoio e inviare una notifica all’app Philips Hue, così da poter controllare immediatamente la presenza di eventuali intrusi. Il sensore può inoltre essere utilizzato perautomatizzare il funzionamento delle luci in qualsiasi punto della casa: ad esempio, è possibile programmare l'accensione e lo spegnimento delle luci quando si apre o si chiude un armadio o la porta del bagno.

Il nuovissimo Security Center nell'app Philips Hue

L'app Philips Hue è ora dotata del nuovo Security Center, un’area dedicata al controllo dei sistemi di sicurezza della propria smart home. Quando si riceve una notifica, è sufficiente cliccarla per aprire l'app. Dalla schermata ‘Intervento’, è quindi possibile attivare manualmente un allarme che fa lampeggiare le luci, far suonare la sirena della videocamera Secure o chiamare le autorità locali o una persona di fiducia.

Utilizzando l'app Philips Hue è inoltre possibile personalizzare le impostazioni della videocamera creandoaree ‘oscure’, i cui video restano privati, oaree ‘attività’, nelle quali sono bloccate le notifiche di movimento, utili ad esempio in caso di marciapiedi particolarmente trafficati davanti a casa. Infine, gli utenti possono attivare e disattivare il sistema, impostare stati di attivazione speciali per quando sono a casa e quando sono fuori, rivedere la cronologia video e altro ancora.

"In qualità di leader mondiale dell'illuminazione intelligente, sappiamo che la luce gioca un ruolo fondamentale quando si tratta della sicurezza. Dopo avere introdotto innovazioni come i sensori di movimento Philips Hue e l'automazione che simula la presenza, ora stiamo ampliando la nostra offerta con una gamma completa di soluzioni per la sicurezza domestica adatte alla vita di tutti i giorni. Integrando il nostro sistema di illuminazione intelligente con le videocamere e i sensori di contatto Secure e le nuove funzionalità dell'app, offriamo un sistema di sicurezza unico, che aiuta gli utenti a proteggere la propria casa attraverso la luce. E non finisce qui, perché continueremo a lavorare per innovare e utilizzare l’enorme potenziale dell'illuminazione al fine della sicurezza dei nostri clienti", ha dichiaratoJasper Vervoort, Business Leader Philips Hue di Signify.

Approcciarsi alla nuova gamma Philips Hue Secure







Gli starter kit e i bundle Philips Hue Secure combinano comodamente una serie di prodotti per iniziare ad utilizzare il nuovo sistema Philips Hue Secure. Per far funzionare al meglio l'intera gamma di prodotti Philips Hue Secure - come il sensore di contatto e la videocamera a proiettore - e sfruttare tutte le loro funzioni avanzate - come gli allarmi luminosi e sonori, le automazioni e altro ancora – è necessario Philips Hue Bridge.

Per garantire la privacy e la sicurezza del sistema, è essenziale che gli utenti dispongano di un account Philips Hue. Gli account Philips Hue consentono agli utenti di accedere immediatamente al sistema Philips Hue e alle funzioni di sicurezza (anche fuori casa). Gli account consentono inoltre agli amministratori di un sistema Philips Hue di controllare le autorizzazioni degli altri utenti dell'app. Gli amministratori possono così limitare gli altri utenti al solo controllo dell'illuminazione, al controllo dell'illuminazione e all'attivazione/disattivazione del sistema di sicurezza o al controllo completo delle luci e del sistema di sicurezza.

Altre funzionalità, come la possibilità di creare zone ‘attività’ o capire se l’allarme è stato attivato da una persona, un pacco, un animale o un veicolo, possono essere sbloccate con un piano a pagamento. Il piano Basic consente di avere una cronologia e conservazione dei video per 30 giorni, il piano Plus per 60.

Le altre novità Philips Hue







A breve, sarà disponibile unanuova generazione delle popolari stringhe di luci Philips Hue Festavia per interni ed esterni. Grazie a queste stringhe luminose, è possibile creare un’atmosfera speciale con giochi di luce colorata sia dentro che fuori casa, ad esempio durante le festività natalizie o altre occasioni speciali, party e barbecue all’aperto. Le nuove stringhe luminose sonodisponibili in tre misure: 100 LED su un cavo di 8 metri, 250 LED su un cavo di 20 metri e 500 LED su un cavo di 40 metri. Inoltre, nell’app Philips Hue, saranno disponibilitre nuovi effetti luminosi appositamente pensati per Festavia: Prisma, Scintillio e Opale. Tutti gli effetti potranno essere utilizzati anche sulle precedenti versioni di stringhe luminose Festavia, in particolare l'effetto Prisma potrà essere utilizzato su tutte le luci colorate Philips Hue.

Infine, tutti gli utenti di Philips Hue potranno beneficiare dell'interoperabilità di Matter grazie a unaggiornamento software di Philips Hue Bridge disponibile da settembre 2023. Con il lancio di questo aggiornamento, gli utenti vedranno semplificata l'esperienza di connessione del loro sistema Philips Hue con altri dispositivi e app per la smart home compatibili con Matter.

