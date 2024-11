MySims, ora disponibili per Nintendo Switch

È finalmente arrivato!

Rituffati nel mondo adorabile di MySims con MySims: Bundle Relax, ora disponibile per Nintendo Switch!

MySims: Bundle Relax include le riedizioni rétro di due giochi tra i più amati dai fan, MySims e MySims Kingdom, che invitano i giocatori a sbrigliare la propria creatività. Grazie agli scenari familiari ricchi di enigmi da risolvere, ai luoghi da scoprire, a una miriade di personaggi dalla spiccata personalità da incontrare, nonché alle tante cose da costruire, colorare e decorare, questo affascinante spin-off di The Sims è uno spasso per tutti!

MySims: Cozy Bundle include anche contenuti precedentemente esclusivi per l'originale MySims su PC, portando su Nintendo Switch le adorabili opzioni di personalizzazione Create-A-Sim, i progetti e le decorazioni, i divertenti personaggi e The Gardens.

Per saperne di più sui personaggi tanto amati e sulle avventure giocose da vivere in MySims: Bundle Relax, visita la redazione di The Sims qui

https://www.ea.com/it-it/games/the-sims/mysims-cozy-bundle/news/mysims-cozy-bundle-available-now-on-switch

