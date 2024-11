Rafael Nadal chiude la carriera con la sconfitta della Spagna in Coppa Davis

Rafael Nadal ha concluso la sua straordinaria carriera tennistica con una sconfitta della Spagna per 2-1 contro i Paesi Bassi nei quarti di finale della Coppa Davis 2024. Nel primo singolare, il 38enne maiorchino è stato battuto 6-4, 6-4 da Botic van de Zandschulp, interrompendo una striscia di 29 vittorie consecutive in singolare nella competizione.

Carlos Alcaraz ha pareggiato i conti per la Spagna, superando Tallon Griekspoor con un punteggio di 7-6(0), 6-3. Tuttavia, nel doppio decisivo, la coppia olandese composta da Wesley Koolhof e van de Zandschulp ha prevalso su Alcaraz e Marcel Granollers, sancendo l'eliminazione della squadra spagnola.

Dopo il match, Nadal ha tenuto un discorso emozionante al pubblico di Málaga, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto durante la sua carriera e riflettendo sul suo percorso professionale. Ha sottolineato l'importanza di essere una brava persona e di coltivare le amicizie, dichiarando: "Quello che ho cercato di fare è essere una brava persona e spero che lo abbiate percepito".

Nadal lascia il tennis con un palmarès impressionante: 22 titoli del Grande Slam, tra cui 14 Roland Garros, e un totale di 92 tornei vinti. È stato numero 1 del mondo per 209 settimane e ha contribuito significativamente ai successi della Spagna in Coppa Davis.

La sua carriera è stata caratterizzata da una determinazione incrollabile e da una passione per il gioco che lo hanno reso uno dei più grandi atleti nella storia del tennis. Nonostante le sfide fisiche degli ultimi anni, Nadal ha continuato a competere ai massimi livelli, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione di fan e colleghi in tutto il mondo.

Con il suo ritiro, si chiude un capitolo significativo nel mondo del tennis, lasciando un'eredità di eccellenza sportiva e umiltà che ispirerà le future generazioni di atleti.

