Rafael Nadal sconfitto in Coppa Davis: possibile ultimo match della carriera

Rafael Nadal ha subito una sconfitta nel match di apertura dei quarti di finale di Coppa Davis tra Spagna e Paesi Bassi, disputato oggi a Málaga. Il 22 volte campione del Grande Slam è stato superato dall'olandese Botic van de Zandschulp con un doppio 6-4 in un'ora e 54 minuti.

Questo incontro potrebbe segnare l'ultimo della carriera professionistica di Nadal, che aveva annunciato il suo ritiro al termine della Coppa Davis 2024. Nonostante il supporto caloroso del pubblico spagnolo, Nadal non è riuscito a contrastare l'efficacia del servizio e dei colpi potenti di van de Zandschulp.

La sconfitta di Nadal interrompe una straordinaria serie di 29 vittorie consecutive in singolare nella Coppa Davis. Ora, la Spagna si affida a Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, che affronterà Tallon Griekspoor nel secondo singolare. In caso di vittoria di Alcaraz, il doppio decisivo vedrà probabilmente in campo Nadal insieme a Marcel Granollers.

Se la Spagna riuscirà a superare i Paesi Bassi, affronterà in semifinale la vincente tra Germania e Canada, con la finale prevista per domenica. L'esito di questa competizione determinerà se Nadal avrà ulteriori opportunità di scendere in campo prima del suo ritiro definitivo.

Rafael Nadal: Patrimonio e Guadagni di una Carriera Leggendaria - Rafael Nadal, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico, con la Coppa Davis come ultimo torneo della sua illustre carriera. Nel corso degli anni, Nadal ha accumulato un patrimonio significativo, frutto dei successi sul campo e di numerose collaborazioni commerciali.

Coppa Davis 2024: Nadal in campo oggi alle 17 contro l'Olanda - Oggi, martedì 19 novembre 2024, Rafael Nadal potrebbe disputare la sua ultima partita da professionista. Il tennista spagnolo, che ha annunciato il ritiro al termine della Coppa Davis in corso a Malaga, scenderà in campo con la maglia della Spagna nei quarti di finale contro l'Olanda, con l'obiettivo di conquistare un ulteriore titolo ai 92 già ottenuti in carriera.

Roger Federer omaggia Rafael Nadal: Mi hai battuto, ma mi hai fatto amare il tennis - Roger Federer ha dedicato un commovente messaggio a Rafael Nadal, suo storico rivale e amico, in occasione del ritiro imminente di quest'ultimo dal tennis professionistico. Federer ha condiviso sui social un tributo che ripercorre la loro lunga e intensa rivalità, sottolineando il profondo rispetto e l'amicizia che li lega.