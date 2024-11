Berlusconi e il ministero della Terza Età: il suo ultimo progetto per i diritti degli anziani

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha sempre avuto a cuore la tutela dei diritti degli anziani. Negli ultimi mesi della sua vita, nonostante le frequenti ospedalizzazioni, ha continuato a promuovere l'idea di istituire un Ministero della Terza Età. Considerava "inaccettabile" che molti over 65 non avessero le risorse necessarie per le cure mediche.

Pochi giorni prima della sua scomparsa, avvenuta il 12 giugno 2023, Berlusconi ha incontrato Enrico Pianetta, responsabile dei 'seniores azzurri', nella sua residenza di Arcore. In quell'occasione, ha delineato tre priorità:

1. Istituire il Ministero della Terza Età, progetto già discusso con il premier Giorgia Meloni.

2. Ridurre le liste d'attesa per le visite mediche degli anziani.

3. Approvare l'istituzione del Garante per i diritti delle persone anziane, sottolineando la fragilità di questa fascia della popolazione e l'importanza di un'attenzione politica e culturale adeguata.

Successivamente, Forza Italia ha presentato una proposta legislativa per l'istituzione del Garante dei diritti delle persone anziane. Le parlamentari Cristina Rossello e Daniela Ternullo, prime firmatarie rispettivamente alla Camera e al Senato, hanno illustrato il testo del provvedimento. È significativo notare che il disegno di legge presentato al Senato era stato firmato anche da Berlusconi, rappresentando il suo ultimo atto parlamentare nel 2023.

Enrico Pianetta ha evidenziato l'importanza di essere pionieri nel promuovere l'attenzione verso gli anziani, che costituiscono ormai un quarto della popolazione italiana. Ha sottolineato la necessità che il Garante goda di piena autonomia e vigili sul rispetto dei diritti degli anziani, come sancito dalla Costituzione italiana e dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

