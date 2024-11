L'edizione fisica di Stray per Nintendo Switch è disponibile

Stray, il pluripremiato gioco di avventura felina di Annapurna Interactive e dello sviluppatore BlueTwelve Studio, ha fatto il suo attesissimo debutto su Nintendo Switch.

Grazie alla collaborazione con Skybound Games, la versione fisica Switch del gioco è ora disponibile presso rivenditori selezionati. L'edizione fisica di Stray per Switch includerà la cartuccia di gioco e sei carte illustrate a colori con i personaggi del gioco, come il simpatico robot drone B-12, il nostro eroe felino e altri ancora.

In Stray, i giocatori vestono i panni di un gatto randagio che si aggira tra dettagliati vicoli illuminati al neon di una cybercittà degradata e tra squallidi scenari avvolti nell’oscurità. Vagherete in aree diversificate, dove dovrete difendervi da minacce impreviste mentre vi sarà chiesto di risolvere i misteri di questo luogo poco accogliente, abitato da bizzarri droidi e creature pericolose.

Guardate il mondo con gli occhi di un gatto e interagite con l'ambiente come più vi diverte. Siate furtivi, agili,

scriteriati

e talvolta fastidiosi con gli strani abitanti di questo mondo misterioso.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-gD0AM6UPsc

