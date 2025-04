ELDEN RING TARNISHED EDITION IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi l'arrivo di tre titoli su Nintendo Switch 2. ELDEN RING Tarnished Edition porta ELDEN RING di Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc., il fenomeno campione d'incassi e vincitore di numerosi riconoscimenti come gioco dell'anno, sul nuovo sistema. SHADOW LABYRINTH, l’action platform con una versione dark fantascientifica di PAC-MAN e altre IP arcade classiche, e TAMAGOTCHI PLAZA, un nuovo sequel dell'affascinante serie TAMAGOTCHI CONNECTION: CORNER SHOP, sono in arrivo su Nintendo Switch 2.

ELDEN RING Tarnished Edition è una versione completa che include il gioco base ELDEN RING e il principale contenuto scaricabile ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE. Il titolo avrà anche nuove armature, armi e feature per personalizzare l'aspetto di Torrente. L'uscita di ELDEN RING Tarnished Edition è prevista per il 2025 su Nintendo Switch 2. I contenuti aggiuntivi del titolo saranno disponibili anche su altre piattaforme.

Per il trailer di ELDEN RING Tarnished Edition

https://youtu.be/7nVnEqiMb50

Scopri un mondo di segreti, tra cui una versione dark dell'iconico PAC-MAN e di altre leggendarie icone arcade in SHADOW LABYRINTH, il platform 2D ricco di azione sviluppato da Bandai Namco Studios Inc. Il gioco è un viaggio epico attraverso un mondo alieno ostile e labirintico, in cui pericoli nuovi e familiari mettono alla prova i giocatori che dovranno esplorare, combattere e consumare le creature oscure che li circondano per diventare il predatore supremo del pianeta.

L'uscita di SHADOW LABYRINTH è prevista per il 18 luglio 2025 ed è disponibile da oggi per la prenotazione su Nintendo Switch. I pre-order per Nintendo Switch 2 saranno annunciati in un secondo momento. Il titolo è prenotabile anche per altre piattaforme.

Il memorabile animaletto domestico digitale e compagno tascabile ritorna in un nuovo affascinante gioco casual di Bandai Namco Entertainment Europe, TAMAGOTCHI PLAZA. In quest'ultimo capitolo della serie TAMAGOTCHI CONNECTION: CORNER SHOP, i giocatori diventano negozianti nella città di Tamahiko, interagendo con più di 100 Tamagotchi mentre aprono e fanno crescere una dozzina di negozi diversi e migliorano la loro reputazione in città.

TAMAGOTCHI PLAZA arriverà il 27 giugno 2025 su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e sarà compatibile con il dispositivo Tamagotchi Uni.

LEGGENDE POKÉMON: Z-A SU NINTENDO SWITCH 2 - IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2 A FINE 2025Oggi, durante la presentazione Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, The Pokémon Company ha rivelato che l'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 uscirà alla fine del 2025.L'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 sfrutterà la potenza di questa console per offrire agli Allenatori l'opportunità di esplorare le strade di Luminopoli con una risoluzione e una frequenza delle immagini migliorate.

Split Fiction si unisce alla lineup di lancio di Nintendo Switch 2 - Oggi Nintendo ha annunciato che Split Fiction, il gioco cooperativo di Hazelight acclamato dalla critica, arriverà su Nintendo Switch 2 come titolo di lancio! Prendete il vostro compagno e preparatevi a tuffarvi nell'avventura di Zoe e Mio su una nuovissima console Nintendo! La versione Nintendo Switch 2 del gioco offrirà ai giocatori la stessa narrazione dinamica e lo stesso gameplay in continua evoluzione, sfruttando le caratteristiche uniche della console: GameShare e GameChat! GameShare permetterà ai giocatori di giocare in locale con una sola copia del gioco con un altro giocatore sulla propria Nintendo Switch 2, anche se non possiede il gioco.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE E BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD REMASTER SU NINTENDO SWITCH 2 - Nel corso della presentazione odierna Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, SQUARE ENIX ha annunciato che due RPG celebrati dalla critica, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE e BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, arriveranno sul tanto atteso nuovo sistema.