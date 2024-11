Roger Federer omaggia Rafael Nadal: Mi hai battuto, ma mi hai fatto amare il tennis

Roger Federer ha dedicato un commovente messaggio a Rafael Nadal, suo storico rivale e amico, in occasione del ritiro imminente di quest'ultimo dal tennis professionistico. Federer ha condiviso sui social un tributo che ripercorre la loro lunga e intensa rivalità, sottolineando il profondo rispetto e l'amicizia che li lega.

"Mentre ti prepari a laurearti nel tennis, ho alcune cose da condividere prima di emozionarmi", ha scritto Federer, riconoscendo le numerose vittorie di Nadal su di lui e l'influenza che il maiorchino ha avuto sul suo gioco. "Mi hai sfidato in modi in cui nessun altro avrebbe potuto. Sulla terra rossa, mi sentivo come se stessi entrando nel tuo cortile, e mi hai fatto lavorare più duramente di quanto avrei mai pensato di poter fare solo per mantenere la mia posizione", ha aggiunto.

Federer ha anche ricordato con affetto i rituali pre-partita di Nadal, come l'allineamento delle bottiglie d'acqua e la sistemazione dei capelli, esprimendo ammirazione per la dedizione e l'intensità con cui Nadal affronta ogni aspetto del gioco. "In segreto, in un certo senso amavo tutto. Perché era così unico, era così parte di te", ha affermato.

Il tennista svizzero ha poi sottolineato l'impatto che Nadal ha avuto sul suo amore per il tennis, riconoscendo come le loro sfide abbiano arricchito la sua esperienza nel circuito. "Mi hai fatto apprezzare ancora di più il gioco", ha dichiarato.

Federer ha concluso il suo messaggio esprimendo gratitudine per i momenti condivisi, sia in campo che fuori, e augurando a Nadal il meglio per il futuro. "Rafa, so che sei concentrato sull'ultimo tratto della tua epica carriera. Ne parleremo quando sarà finita. Per ora, voglio solo congratularmi con la tua famiglia e il tuo team, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel tuo successo", ha scritto.

