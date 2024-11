Ucraina-Russia: Zelensky afferma che Putin non negozierà senza pressioni militari

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia non avrà motivazioni reali per impegnarsi in negoziati significativi senza determinati "fattori fondamentali". Secondo Zelensky, questi includono la distruzione dei depositi di munizioni russi sul territorio russo, l'annientamento della logistica militare, la distruzione delle basi aeree, il danneggiamento delle capacità di produzione di missili e droni, e la confisca dei beni russi. Queste affermazioni sono state fatte durante un intervento in collegamento con la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles dedicata alla guerra in Ucraina.

Zelensky ha sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin è concentrato sulla vittoria nella guerra e non si fermerà. Ha aggiunto che questo è il momento migliore per esercitare una pressione più forte sulla Russia, poiché Putin non dà valore alle persone o alle regole, ma apprezza solo il denaro e il potere. Pertanto, secondo Zelensky, è necessario privarlo di queste risorse per ripristinare la pace.

Zelensky ha più volte affermato che l'Ucraina non è disposta a cedere territori o a compromettere la propria sovranità. In precedenti occasioni, ha dichiarato che la pace è possibile solo se la Russia ritira le sue truppe e rispetta l'integrità territoriale dell'Ucraina. Le divergenze tra le posizioni di Ucraina e Russia rendono difficile il raggiungimento di un accordo di pace. Le recenti offensive ucraine e le risposte militari russe hanno ulteriormente complicato la situazione sul campo.

Corea del Nord e Russia: l'invio di truppe in Ucraina e l'ombra della Terza Guerra Mondiale - Il conflitto in Ucraina ha assunto una dimensione globale con l'intervento diretto della Corea del Nord a sostegno della Russia. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato l'invio di circa 12.000 soldati per supportare le forze russe, intensificando così la sua presenza nello scenario internazionale.

Ucraina-Russia: 1000 giorni di guerra, Kiev pronta a usare missili ATACMS - La guerra tra Ucraina e Russia ha raggiunto i 1.000 giorni dall'inizio dell'invasione ordinata da Vladimir Putin, entrando in una nuova fase significativa. Gli Stati Uniti hanno autorizzato Kiev a colpire obiettivi in territorio russo utilizzando i missili a lungo raggio ATACMS, una decisione che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito come un potenziale punto di svolta nel conflitto.

Biden autorizza l'uso di missili ATACMS in Ucraina: Mosca avverte di escalation verso la Terza Guerra Mondiale - Il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha autorizzato l'Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio ATACMS per colpire obiettivi all'interno del territorio russo, segnando un significativo cambiamento nella politica statunitense. Questa decisione ha suscitato forti reazioni da parte di funzionari russi, che la considerano un passo verso una possibile Terza Guerra Mondiale.