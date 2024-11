Serie A: Gli infortuni dei Nazionali preoccupano le squadre

La recente sosta per le Nazionali ha portato con sé una serie di infortuni che stanno preoccupando le squadre di Serie A. Molti calciatori sono rientrati con problemi fisici, mettendo a rischio la loro disponibilità per la prossima giornata di campionato.

Dusan Vlahovic (Juventus)

Il centravanti serbo ha lasciato il campo al 88' durante la partita Serbia-Danimarca, terminata 0-0, zoppicando e destando preoccupazione per un possibile problema muscolare. È atteso a Torino per gli esami strumentali, con la Juventus che spera di averlo a disposizione per la trasferta contro il Milan.

Juan Cabal (Juventus)

Il difensore colombiano ha subito la rottura del legamento crociato durante un impegno con la sua Nazionale, concludendo prematuramente la sua stagione.

Romelu Lukaku (Napoli)

L'attaccante belga ha accusato un'infiammazione al ginocchio durante la partita contro Israele. Nonostante l'infortunio, dovrebbe essere disponibile per la sfida contro la Roma.

Scott McTominay (Napoli)

Il centrocampista scozzese è uscito al 76' di Polonia-Scozia a causa di un problema alla caviglia, con un movimento innaturale che lo rende in dubbio per il match contro il Napoli.

Hakan Calhanoglu (Inter)

Il centrocampista turco ha accusato un problema muscolare durante l'impegno con la Turchia. Nonostante abbia rassicurato i tifosi sull'assenza di lesioni gravi, la sua presenza nella sfida contro l'Hellas Verona è in dubbio.

Nuno Tavares (Lazio)

Il terzino portoghese ha subito un problema al ginocchio durante l'allenamento con la Nazionale, non partecipando alla partita contro la Croazia e rientrando anticipatamente a Formello.

Inter-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv il big match di Serie A - Questa sera, domenica 10 novembre 2024, alle ore 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano ospiterà il big match della 12ª giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica: il Napoli, nonostante la recente sconfitta casalinga contro l'Atalanta, guida con 25 punti, mentre l'Inter insegue a quota 24.

Serie A 12ª giornata: probabili formazioni e sfide chiave - La Serie A torna protagonista con la dodicesima giornata, che si apre oggi, giovedì 7 novembre, con Genoa-Como e si concluderà domenica 10 novembre con il big match tra Inter e Napoli a San Siro. Il Milan, reduce dall'impresa in Champions League contro il Real Madrid, sarà impegnato in trasferta contro il Cagliari, mentre la Juventus affronterà il derby della Mole contro il Torino di Vanoli.

Serie A: la Juventus supera l'Udinese 2-0 con autogol di Okoye e gol di Savona - La Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l'Udinese nell'undicesima giornata di Serie A, disputata al Bluenergy Stadium di Udine. La squadra guidata da Thiago Motta ha sbloccato il risultato al 19' grazie a un'autorete del portiere nigeriano Maduka Okoye, provocata da un tiro di Marcus Thuram che ha colpito il palo e poi è rimbalzato sul portiere, finendo in rete.