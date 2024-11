THOMSON presenta i nuovi TV Fire con Alexa

I nuovi TV Fire di THOMSON con controllo vocale Alexa integrato portano lo streaming ad un livello superiore

Scopri lo streaming illimitato, il controllo vocale di Alexa e le funzionalità dello Smart Home tutto in un unico dispositivo. Con i nuovi TV Fire di THOMSON, ora disponibili nelle versioni da 32 e 40 pollici, l'esperienza di intrattenimento diventa ancora più facile ed intelligente. Che si tratti di maratone di serie TV, serate di gioco o navigare nella Smart Home, i nuovi TV Fire offrono un comfort illimitato e un intrattenimento personalizzato per ogni soggiorno, tutto ad un prezzo competitivo.

L’intuitivo Sistema Operativo del Fire TV

Con un sistema operativo Fire TV facile da usare, accedere alle tue app, giochi e ai servizi di streaming preferiti sarà un gioco da ragazzi. I profili utente personalizzati offrono raccomandazioni e impostazioni su misura, garantendo un'esperienza TV completamente personalizzata. Inoltre, il supporto AirPlay consente un facile trasferimento dei contenuti dai dispositivi Apple, trasformando il tuo smartphone in un telecomando.

"Alexa, riproduci la mia serie preferita"

Il TV Fire di THOMSON trasforma una visione TV ordinaria in un'esperienza personalizzata grazie al riconoscimento dei comandi vocali. Con il controllo vocale Alexa integrato, gli utenti possono gestire facilmente il televisore, cercare contenuti o controllare dispositivi Smart Home con semplici comandi vocali. La Smart Home Dashboard integrata offre una panoramica rapida di tutti i dispositivi connessi. Potrai spegnere le luci, iniziare il tuo film preferito – e la serata perfetta avrà inizio.

Immagine Nitide e Suono Avvolgente

Per chi apprezza la varietà e la flessibilità, il triplo sintonizzatore consente la ricezione di segnali via cavo, satellite e terrestre. Grazie alle porte HDMI, USB e CI+, i dispositivi esterni si collegano rapidamente, e con Dolby Audio, Dolby Digital Plus e HDR10 vengono migliorate le qualità d’audio e d’immagine offrendo un’esperienza senza paragoni. Ogni ”serata film” diventa un evento speciale, sia in risoluzione HD sul modello da 32 pollici che in risoluzione FHD sul modello da 40 pollici.

Telecomando Ergonomico

Il telecomando Bluetooth, grazie ai pulsanti ad accesso rapido per Netflix, Prime Video e altre app e canali personali, rende l’accesso immediato. Con il browser Amazon Silk, è possibile navigare facilmente sul web, guardare video o impostare segnalibri. Con il pulsante Alexa integrato, basta un clic per controllare il televisore con la voce.

Prezzi e Disponibilità

I nuovi TV Fire di THOMSON saranno disponibili da novembre 2024: il modello da 32 pollici a €159,00 e il modello da 40 pollici a €209,00. Entrambi i prodotti saranno disponibili online su Amazon e nei principali negozi di elettronica e TV.

