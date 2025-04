Boxe, Guido Vianello contro Richard Torrez Jr: orario e dove vedere in TV il match di Las Vegas

La grande boxe torna protagonista in Italia con il rientro sul ring di Guido Vianello, atteso nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile al Palms Casino Resort di Las Vegas. Il peso massimo romano affronterà l’americano Richard Torrez Jr, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ora professionista. Il match potrebbe rappresentare un punto di svolta nella carriera di Vianello, che punta a entrare nella corsa per il titolo mondiale.

Classe 1994, nato a Roma, Vianello si è trasferito negli Stati Uniti sei anni fa per inseguire il sogno iridato. Alto 1,98 metri e soprannominato “The Gladiator”, ha alle spalle una carriera in Nazionale culminata con la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio 2016 nella categoria Supermassimi. Da professionista ha collezionato 13 vittorie (11 per KO), 2 sconfitte e un pareggio. Nell’ultimo incontro ha sconfitto il russo Arslanbek Makmudov all’ottava ripresa.

Attualmente Vianello occupa la 15ª posizione nel ranking WBC, la 13ª nella IBF e la 15ª nella WBO. Una vittoria contro Torrez Jr potrebbe migliorare sensibilmente la sua classifica e avvicinarlo al vertice della categoria.

Il match sarà il penultimo della serata e dovrebbe iniziare intorno alle ore 5:00 italiane. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, mentre la differita andrà in onda domenica sera alle 22:30 su Rai Sport.

Addio a George Foreman: la leggenda della boxe si spegne a 76 anni - George Foreman, celebre pugile statunitense e imprenditore di successo, è morto il 21 marzo 2025 all'età di 76 anni. La famiglia ha annunciato il decesso attraverso un post su Instagram, esprimendo profonda tristezza per la perdita di un uomo devoto, marito amorevole, padre affettuoso e orgoglioso nonno e bisnonno.

Imane Khelif esclusa dai Mondiali di boxe: pronta a intraprendere azioni legali - La pugile algerina Imane Khelif ha annunciato l'intenzione di "intraprendere tutte le azioni legali necessarie" in risposta all'esclusione dai prossimi Campionati Mondiali di boxe femminile da parte dell'International Boxing Association (IBA). In un post su Instagram, Khelif ha dichiarato: "Non me ne andrò da nessuna parte.

Mike Tyson annuncia il ritiro definitivo dalla boxe dopo la sconfitta contro Jake Paul - Il leggendario pugile Mike Tyson ha dichiarato il suo ritiro definitivo dal ring dopo la sconfitta subita contro Jake Paul all'AT&T Stadium di Arlington, Texas. A 58 anni, l'ex campione dei pesi massimi ha deciso di appendere i guantoni al chiodo, affermando: "È l'ultima volta sul ring.