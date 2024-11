I VINCITORI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI POKÉMON

DUE FRATELLI ITALIANI TRA I VINCITORI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI POKÉMON DELL’AMERICA LATINA 2024 Nella magica notte di São Paulo, in Brasile, sono stati incoronati i Campioni Pokémon dell’America Latina. Tra loro anche due fratelli italiani: Pietro Nihal Kaludura Silva e Marco Hemantha Kaludura Silva.

Questo fine settimana, giocatori, sostenitori e fan di Pokémon da tutto il mondo si sono riuniti a São Paulo, in Brasile, per assistere alle emozionanti sfide tra i concorrenti, che si contendevano borse di studio, premi e l’ambito titolo di Campione Internazionale di Pokémon . I campioni dell'America Latina si sono confrontati nei tornei di Pokémon Trading Card Game (TCG) , Pokémon Video Game Championship , Pokémon GO e Pokémon UNITE, conquistando ciascuno un posto per partecipare ai Campionati Mondiali Pokémon del 2025. Tra i vincitori ci sono anche due fratelli italiani : Pietro Nihal Kaludura Silva conta due vittorie ai Campionati Internazionali Pokémon , mentre il fratello Marco è diventato ufficialmente il primo tre volte campione internazionale nella categoria Video Game Masters ! Durante le interviste in livestream, i fratelli hanno raccontato di come si siano allenati insieme per arrivare a questo trionfo, unendo passione e determinazione nel prepararsi per il grande evento. Nel corso dei tre giorni, dal 15 al 17 novembre 2024 , i giocatori hanno avuto l'opportunità di competere per ottenere Championship Points , inviti diretti ai Campionati Mondiali 2025 e premi per un valore complessivo superiore ai 500.000 USD , suddivisi tra le competizioni di Pokémon TCG, videogioco Pokémon, Pokémon GO e Pokémon UNITE. I Campioni Internazionali Pokémon dell'America Latina 2024 sono:

Divisione Junior del GCC Pokémon 2025: Henry Kuninari [BR]

Divisione Senior del GCC Pokémon 2025: Gabriel Fernandez [BR]

Divisione Master del GCC Pokemon 2025: Miloslav Posledni [CZ]

Divisione Junior dei videogiochi Pokémon 2025: Ismael Hoggui [FR]

Divisione Senior dei videogiochi Pokémon 2025: Pietro Nihal Heat Silva [IT]

Divisione Master Videogiochi Pokémon 2025: Marco Hemantha Kaludura Silva [IT]

Pokémon GO 2025: Martin “HammerGalde” Galderisi [AR]

2025 Pokémon UNITE: Luminosity Gaming [Nord America]

PSYDUCK SCENDE IN CAMPO IN POKÉMON UNITE E TORTERRA - PSYDUCK SCENDE IN CAMPO IN POKÉMON UNITE E TORTERRA SFIDA I GIOCATORI IN POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTOPsyduck è un Pokémon di Supporto a lungo raggio la cui abilità Nuotovelox ne aumenta per un po' la velocità di movimento quando subisce danni da un Pokémon avversario.

NUOVA ESPANSIONE DEL GCC POKÉMON - EVOLUZIONI PRISMATICHE - ANNUNCIATA LA NUOVA ESPANSIONE DEL GCC POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO - EVOLUZIONI PRISMATICHE La nuova espansione porta alla ribalta Eevee e le sue evoluzioni in veste di Pokémon-ex Teracristal AstraliIn data odierna, The Pokémon Company International ha annunciato che Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2025 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

OGGI DEBUTTA POKÉMON GCC POCKET - NUOVO GIOCO CHE RIVOLUZIONERÁ IL MONDO DELLE CARTE COLLEZIONABILIIl celebre Gioco di Carte Collezionabili Pokémonsi arricchisce di una nuova esperienza digitale accessibile a tutti. Oggi The Pokémon Company celebra l'uscita dell'attesissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, una nuova app free-to-start per iOS e Android che reinventa l'esperienza di collezionare le carte del GCC Pokémon in un innovativo formato digitale.