Italia batte Polonia 2-1 e conquista la finale della Billie Jean King Cup

L'Italia ha conquistato un posto nella finale della Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo, superando la Polonia con un punteggio di 2-1. La coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini ha ottenuto una vittoria decisiva nel doppio, battendo Katarzyna Kawa e Iga Swiatek con un doppio 7-5.

La sfida è iniziata positivamente per l'Italia grazie a Lucia Bronzetti, che ha sconfitto Magda Linette con un punteggio di 6-4, 7-6(3), portando le azzurre in vantaggio. Successivamente, Iga Swiatek ha pareggiato i conti per la Polonia, superando Jasmine Paolini in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4.

Nel doppio decisivo, Errani e Paolini hanno mostrato grande determinazione. Nel primo set, hanno salvato tre set point, riuscendo poi a vincere 7-5. Nel secondo set, nonostante un iniziale svantaggio di 1-5, le italiane hanno messo a segno una straordinaria rimonta, vincendo sei game consecutivi e chiudendo il set sul 7-5.

Con questa vittoria, l'Italia raggiunge la finale della Billie Jean King Cup per la settima volta nella sua storia. Le azzurre affronteranno la vincente tra Gran Bretagna e Slovacchia nella finale in programma mercoledì 20 novembre.

La Billie Jean King Cup, precedentemente nota come Fed Cup, è la principale competizione a squadre nazionali nel tennis femminile. L'Italia ha già conquistato il titolo in quattro occasioni: 2006, 2009, 2010 e 2013. La finale di quest'anno rappresenta un'opportunità per le azzurre di aggiungere un altro trofeo al loro palmarès.

La squadra italiana, guidata dal capitano Tathiana Garbin, ha dimostrato grande coesione e spirito di squadra durante tutto il torneo. Le prestazioni di giocatrici come Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti sono state fondamentali per raggiungere questo traguardo.

La finale si preannuncia come un evento di grande interesse per gli appassionati di tennis, con l'Italia pronta a dare il massimo per conquistare il titolo. La partita sarà trasmessa in diretta su SuperTennis HD e in streaming su SuperTenniX.

