Italia in prima linea nell'Alleanza globale contro fame e povertà al G20 di Rio

Nel corso del vertice G20 a Rio de Janeiro, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato l'approvazione dell'Alleanza globale contro la fame e la povertà, un'iniziativa volta a combattere la povertà estrema che affligge oltre 700 milioni di persone nel mondo, metà delle quali bambini costretti a vivere con meno di 2,15 dollari al giorno.

La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha espresso il pieno sostegno dell'Italia all'Alleanza, ricordando l'impegno del G7 a guida italiana con l'Apulia Food Systems Initiative promossa al vertice di Borgo Egnazia. Meloni ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra G7 e G20 per affrontare le sfide globali, evidenziando come i problemi del Sud del mondo siano anche problemi del Nord, e viceversa.

Durante il suo intervento, Meloni ha affrontato il tema della sicurezza alimentare, criticando la produzione di alimenti sintetici e sostenendo il diritto di ogni nazione a scegliere il proprio modello produttivo e sistema alimentare in base alle proprie caratteristiche culturali e territoriali. Ha inoltre evidenziato come le guerre, in particolare in Ucraina e Medio Oriente, abbiano aggravato la crisi alimentare globale, con il grano utilizzato come arma di guerra, colpendo soprattutto le nazioni più deboli.

A margine del vertice, Meloni ha avuto incontri bilaterali con il primo ministro indiano Narendra Modi, il principe ereditario di Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e il primo ministro canadese Justin Trudeau, discutendo temi come la presidenza italiana del G7 e l'impegno per l'Africa.

L'Argentina, inizialmente riluttante, ha aderito all'Alleanza globale contro la fame e la povertà, seppur con alcune riserve. Il presidente argentino Javier Milei ha chiarito che l'adesione non implicherà l'adozione di programmi e politiche specifiche, mantenendo un approccio guidato dal mercato.

G20 a Rio de Janeiro: Giorgia Meloni incontra il Presidente Lula - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta a Rio de Janeiro per partecipare al Vertice G20 previsto il 18 e 19 novembre 2024. All'arrivo presso la Base Aérea do Galeão, è stata accolta da un rappresentante del Ministero degli Esteri brasiliano, dall'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Alessandro Cortese, e dal Console Generale d'Italia a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini.

G20, intesa su lotta per clima : agire ora o sarà disastro - Prende il via oggi la Cop26 di Glasgow, la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici. Partecipano oltre 190 leader mondiali, oltre a migliaia di negoziatori e rappresentanti di governi. Obiettivo della Conferenza è mantenere l'impegno a limitare l'aumento del riscaldamento globale a 1,5 gradi entro il 2030.