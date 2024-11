G20 a Rio de Janeiro: Giorgia Meloni incontra il Presidente Lula

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta a Rio de Janeiro per partecipare al Vertice G20 previsto il 18 e 19 novembre 2024. All'arrivo presso la Base Aérea do Galeão, è stata accolta da un rappresentante del Ministero degli Esteri brasiliano, dall'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Alessandro Cortese, e dal Console Generale d'Italia a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini. In agenda, un incontro bilaterale con il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, fissato per le 12:10 ora locale (16:10 in Italia).

Il summit rappresenta l'ultimo appuntamento internazionale per il Presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, mentre si profila all'orizzonte il ritorno di Donald Trump. Le misure di sicurezza sono state intensificate, specialmente dopo l'attentato avvenuto a Brasilia. Al vertice parteciperanno i leader dei paesi membri del G20, insieme ai rappresentanti dell'Unione Africana e dell'Unione Europea, rappresentando complessivamente l'85% del PIL mondiale e il 75% del commercio globale.

Il tema centrale del summit, "Costruire un mondo equo e un pianeta sostenibile", riflette le priorità della presidenza brasiliana: inclusione sociale, riforma delle istituzioni internazionali per una maggiore solidarietà e inclusività, transizione ecologica e sicurezza alimentare globale. Tra le iniziative promosse, spicca il lancio dell'Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà, mirata a mobilitare risorse, competenze tecniche e migliori pratiche per affrontare queste sfide. Secondo la Banca Mondiale, circa 700 milioni di persone, metà delle quali bambini, vivono in condizioni di povertà estrema, con meno di 2,15 dollari al giorno, insufficiente per garantire una dieta adeguata e accesso all'acqua potabile.

Alla vigilia del vertice, proseguono le negoziazioni sulla Dichiarazione Finale del G20, con l'obiettivo di raggiungere un consenso su temi quali la guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, sicurezza alimentare, gestione del debito, tassazione internazionale, cambiamenti climatici, energia, empowerment femminile e intelligenza artificiale.

