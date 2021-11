G20, intesa su lotta per clima : agire ora o sarà disastro

Prende il via oggi la, la Conferenza Onu sui. Partecipano oltre, oltre a migliaia di negoziatori e rappresentanti di governi. Obiettivo della Conferenza è mantenere l'impegno a limitare l'aumento del riscaldamento globale a 1,5 gradi entro il 2030.Sarà un vertice "molto difficile", ha detto il premier britannico Johnson nei giorni scorsi. "Siamo sulla buona strada per la catastrofe climatica", aveva avvertito il segretario Onu Guterres. In molti temono un fallimento.

Il G20 di Roma ha trovato l'accordo sulla dichiarazione finale. Sarebbe stata raggiunta un'intesa anche sulla lotta al riscaldamento globale. I leader mondiali hanno approvato una dichiarazione che andrebbe oltre gli impegni previsti dagli accordi di Parigi, fissando il limite di aumento della temperatura a 1,5 gradi.

"La lotta al clima è la sfida del nostro tempo. O agiamo ora e affrontiamo i costi di una transizione più sostenibile o rischiamo di pagare un prezzo più alto dopo e il fallimento". Così ilal G20. L'Italia "vuole spingere la crescita economica e renderla più sostenibile. Lo dobbiamo al Pianeta e alle generazioni future", ribadisce. Occorre "agire rapidamente, con tagli consistenti di emissioni, per evitare disastri. Ascoltiamo gli allarmi della comunità scientifica"

"Sono grato al premier Draghi per aver riconosciuto l'importanza di certi temi e averli messi al centro di questo evento". Così il principe Carlo a un evento sul. "Abbiamo una responsabilità enorme verso le generazioni future", ha detto, aggiungendo di aver notato un cambia- mento nell'atteggiamento generale". "La conferenza Cop26 che inizia domani a Glasgow è la nostra ultima chance per salvare il pianeta (...) dobbiamo tra- sformare belle parole in azioni ancora più belle", ha concluso.





"Il recente passato ci ha mostrato che sono soprattutto i nostri bambini ad aver capito la portata e l'enormità del- le sfide che la società ha di fronte, specialmente la crisi climatica". Così il Papa nel testo inedito, prefazione al libro "Laudato sì reader", pubblicato dal Corriere della Sera alla vigilia della Cop26. Le Crisi, afferma Francesco, "sono anche finestre di opportunità (...) per riconoscere e imparare dagli errori del passato" e soprattutto per "cambiare le cattive abitudini".

