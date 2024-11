Operaio 51enne muore schiacciato da gru durante lavori al centro ricerche Smat di Torino

Le dinamiche esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per avviare le indagini e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

La vittima, la cui identità non è stata resa nota, era impegnata in operazioni di manutenzione quando è avvenuto il fatale incidente. Le autorità competenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le attrezzature coinvolte per comprendere le cause dell'accaduto e prevenire futuri incidenti simili.

