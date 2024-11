Elly Schlein: Abbiamo vinto con unità e umiltà alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria

Il 17 e 18 novembre 2024 si sono svolte le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, con risultati significativi per il centrosinistra. In Emilia-Romagna, Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, ha ottenuto oltre il 56% dei voti, prevalendo sulla candidata di centrodestra Elena Ugolini, che ha raggiunto il 41%. In Umbria, Stefania Proietti, sindaca di Assisi, ha vinto con il 51% dei consensi, battendo la presidente uscente Donatella Tesei, che ha ottenuto il 46%.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato: "Il vero senso di questa vittoria collettiva è che abbiamo saputo vincere con unità e umiltà". Schlein ha sottolineato l'importanza di una coalizione ampia e inclusiva, evidenziando la determinazione nel difendere la sanità e la scuola pubblica.

In Emilia-Romagna, De Pascale ha ricevuto il sostegno di una coalizione che includeva il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, oltre a diverse liste civiche. La campagna elettorale si è concentrata sulla difesa dei servizi pubblici e sulla promozione di politiche ambientali sostenibili.

In Umbria, la vittoria di Proietti segna un ritorno del centrosinistra al governo regionale. La sua candidatura è stata sostenuta da una coalizione simile, con l'obiettivo di promuovere politiche di inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

Questi risultati evidenziano una crescente fiducia degli elettori nelle proposte del centrosinistra, nonostante un'affluenza alle urne in calo rispetto alle precedenti elezioni. In Emilia-Romagna, l'affluenza è stata del 46,42%, mentre in Umbria ha raggiunto il 52,3%.

