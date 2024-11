Lega in difficoltà alle Regionali: Salvini punta sul Veneto

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato i deludenti risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, sottolineando la necessità di intensificare l'impegno del partito. "Politicamente ho chiesto di aumentare lo sforzo, l'impegno e le sedi e quindi trasformare due evidenti sconfitte in due future vittorie", ha dichiarato ai giornalisti fuori dalla Sala Salvadori della Camera.

Durante una riunione del partito, Salvini ha espresso insoddisfazione per il risultato in Umbria, dove la Lega ha ottenuto solo il 7,7% dei voti, eleggendo un solo consigliere, Enrico Melasecche. "Se prendi trenta voti, allora meglio correre per le comunali...", ha commentato, indicando la necessità di un maggiore impegno.

In vista delle prossime elezioni regionali, Salvini ha discusso con Luca Zaia, governatore del Veneto, sull'importanza di mantenere temi identitari al centro dell'agenda politica. Zaia ha sottolineato la necessità di concentrarsi sulle elezioni in Veneto previste per il 2025, affermando che una sconfitta potrebbe compromettere tutto. Salvini ha assicurato che il partito sosterrà un candidato leghista per la presidenza della Regione.

Per quanto riguarda la possibilità di un terzo mandato per i governatori, Salvini ha espresso il suo disappunto per la bocciatura della norma, sostenendo che negare la possibilità di rielezione a un bravo sindaco o governatore sia un errore.

Durante la riunione, sono stati affrontati anche temi legati alla manovra economica, tra cui la sicurezza, l'aumento delle pensioni e la flat tax. Salvini ha annunciato che il partito sta lavorando su questi temi e ha ribadito la battaglia per la riduzione del canone Rai, auspicando che possa essere inclusa nella manovra.

Infine, sono stati discussi i prossimi congressi regionali della Lega, a partire da quello lombardo previsto per il 15 dicembre, con la sfida tra Massimiliano Romeo e Luca Toccalini. Salvini ha spinto per un candidato unitario, sottolineando l'importanza di mantenere la coesione all'interno del partito.

