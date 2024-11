Vertice di Maggioranza sulla Manovra: Unità e Proposte per le Elezioni Regionali

All'inizio della settimana, i leader di governo, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, hanno partecipato a un incontro a Palazzo Chigi per discutere la prossima legge di bilancio. Salvini ha dichiarato: "Siamo assolutamente in sintonia su tutto", sottolineando l'unità della coalizione. Il vertice ha affrontato temi chiave come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono.

Sul fronte delle elezioni regionali e amministrative, Salvini ha annunciato che la Lega presenterà candidati in diverse regioni. In Veneto, la Lega propone di continuare a guidare la regione, sottolineando il buon governo attuato finora. Per le Marche, la riconferma dell'attuale governatore è prevista, mentre in Toscana, Puglia e Campania la Lega sta valutando proposte, evidenziando la crescita e l'investimento del partito in queste aree.

Salvini ha anche proposto di concentrare le elezioni regionali e comunali in un unico periodo, preferibilmente in primavera, per contrastare l'astensione elettorale. Ha suggerito che le elezioni si svolgano tra aprile e giugno, evitando periodi invernali che potrebbero disincentivare la partecipazione al voto.

In merito ai mandati elettivi, Salvini ha espresso il suo sostegno al terzo mandato per sindaci e governatori, affermando che se un amministratore è competente, è giusto che i cittadini possano rinnovare la loro fiducia. Ha esteso questa posizione anche ai presidenti di provincia, sottolineando l'importanza di permettere ai cittadini di scegliere liberamente i propri rappresentanti.

Per quanto riguarda gli scioperi, Salvini ha ribadito l'importanza di rispettare le norme e le fasce di garanzia, affermando che il diritto al lavoro di tutti gli italiani deve essere tutelato. Ha annunciato che, in caso di violazioni, il governo interverrà direttamente con limitazioni orarie e, se necessario, con precettazioni, richiamando l'attenzione sul fatto che esiste una legge che disciplina lo sciopero.

Infine, sul tema della sicurezza sui treni, Salvini ha evidenziato le misure concrete adottate, come l'impiego di 1.100 uomini di FS Security e l'installazione di bodycam e telecamere sperimentali per il personale di Trenitalia, al fine di garantire maggiore sicurezza ai passeggeri.

