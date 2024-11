Meloni riconosce la sconfitta: auguri a Proietti e De Pascale per il nuovo corso in Umbria ed Emilia-Romagna

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riconosciuto la sconfitta del centrodestra nelle elezioni regionali in Umbria ed Emilia-Romagna, congratulandosi con i nuovi presidenti eletti. In un messaggio su X, Meloni ha dichiarato: "Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità". Ha inoltre ringraziato le candidate del centrodestra, Donatella Tesei ed Elena Ugolini, per l'impegno e la dedizione dimostrati durante la campagna elettorale.

Le elezioni regionali del 17 e 18 novembre hanno visto una significativa partecipazione degli elettori in entrambe le regioni. In Emilia-Romagna, Michele de Pascale, sostenuto dal Partito Democratico e alleati, ha ottenuto il 56,73% dei voti, superando la candidata del centrodestra Elena Ugolini, che ha raccolto il 40,13% . In Umbria, Stefania Proietti, appoggiata da una coalizione di centrosinistra, ha vinto con il 51,75% dei consensi, mentre la presidente uscente Donatella Tesei si è fermata al 45,50% .

Questi risultati rappresentano un cambiamento significativo nel panorama politico regionale, con il centrosinistra che riconquista la guida dell'Umbria e mantiene il controllo dell'Emilia-Romagna. La Presidente del Consiglio Meloni ha espresso l'auspicio di una collaborazione costruttiva con i nuovi governi regionali per affrontare le sfide comuni e promuovere il benessere delle comunità locali.

Le elezioni hanno registrato un'affluenza del 46,42% in Emilia-Romagna e del 52,30% in Umbria, dati inferiori rispetto alle precedenti tornate elettorali . Nonostante la bassa partecipazione, i risultati evidenziano un rinnovato sostegno per le forze di centrosinistra nelle due regioni.

La Presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza di superare le differenze politiche per lavorare insieme al fine di affrontare le sfide comuni e migliorare il futuro delle comunità regionali. Questo approccio mira a promuovere la collaborazione tra governo centrale e amministrazioni locali, indipendentemente dall'appartenenza politica, per il bene del Paese.

I nuovi presidenti regionali, de Pascale e Proietti, hanno espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dagli elettori e si sono impegnati a lavorare per il progresso e lo sviluppo delle rispettive regioni. Le loro amministrazioni saranno chiamate a confrontarsi con questioni cruciali come la sanità, l'occupazione e le infrastrutture, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

