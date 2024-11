Calhanoglu rassicura l'Inter: Infortunio lieve, voglio esserci a Verona

Hakan Calhanoglu ha tranquillizzato l'Inter riguardo a un infortunio muscolare accusato durante l'ultimo impegno con la Nazionale turca. Nonostante il fastidio, il centrocampista ha scelto di rimanere in ritiro con la Turchia, rinviando il suo rientro a Milano. In vista della partita contro il Montenegro a Podgorica, Calhanoglu ha dichiarato: "Il vecchio infortunio è tornato, ma non ho niente di grave. Non ci sono lesioni muscolari. Spero di essere in campo già per la partita contro il Verona". Ha inoltre ringraziato il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, per la comprensione mostrata: "Dopo la partita contro il Galles, hanno contattato direttamente me e il nostro allenatore. Ho deciso di restare qui, ma purtroppo domani non potrò scendere in campo".

Inter-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv il big match di Serie A - Questa sera, domenica 10 novembre 2024, alle ore 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano ospiterà il big match della 12ª giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica: il Napoli, nonostante la recente sconfitta casalinga contro l'Atalanta, guida con 25 punti, mentre l'Inter insegue a quota 24.

Napoli sfida l'Inter: Conte riconosce la forza dei nerazzurri e punta su Lukaku e Lobotka - Il Napoli si prepara a una sfida cruciale contro l'Inter, con l'obiettivo di mantenere la vetta della classifica. In conferenza stampa, l'allenatore Antonio Conte ha riconosciuto la forza dell'avversario: "Affrontiamo una squadra che oggi è la più forte.

Donadoni: Un Maldini all'Inter? Oggi non sarebbe strano - Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan e commissario tecnico della Nazionale italiana dal 2006 al 2008, ha commentato la recente vittoria dei rossoneri contro il Real Madrid. Durante la presentazione del film "Campioni del Made in Italy" al 42° Milano International FICTS Fest Sport Movies & TV 2024, Donadoni ha dichiarato: "Dopo aver visto la squadra vincere con una prestazione del genere contro il Real, c’è solo da sperare che ci sia continuità".