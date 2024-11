Gratta e Vinci galleggiano nel canale Muzza a Lodi: mistero sull'origine dei biglietti

Nel comune di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, i residenti sono stati sorpresi dalla presenza di numerosi biglietti Gratta e Vinci galleggianti nel canale Muzza. L'origine di questi biglietti rimane sconosciuta, alimentando diverse ipotesi tra la popolazione.

Alcuni suggeriscono che possano essere il risultato di una rapina finita male, mentre altri parlano di un possibile incidente stradale che ha coinvolto un veicolo di trasporto.

Il Comune ha comunicato attraverso la sua pagina Facebook che tutti i biglietti rinvenuti sono stati invalidati e non possono essere utilizzati per il gioco. Le autorità competenti, insieme al sindaco, sono intervenute sul posto e stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.

