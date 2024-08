Musk intervista Trump su X: problemi tecnici - lodi e attacchi a Harris

Rischiamo la Terza guerra mondiale, ha detto Trump e Musk si è detto d'accordo: Penso che la gente sottovaluti il rischio.

Attualità - E' durata più di due ore la "conversazione" tra Donald Trump e Elon Musk su X. Un'intervista iniziata con 40 minuti di ritardo a causa di problemi tecnici che il CEO di Tesla e proprietario del social ha attribuito a un"massiccio cyberattacco", dovuto alla "molta opposizione a sentire cosa ha da dire" l'ex presidente americano, ma la cui causa non è stata del tutto chiarita. La discussione tra l'ex presidente e l'uomo più ricco del mondo, che sostiene Trump, ha segnato il ritorno del Tycoon su X dopo che il suo account era rimasto inattivo per quasi un anno. L'ultima volta che Trump aveva pubblicato sul social media era stato quando aveva postato la sua foto segnaletica mentre era in carcere ad Atlanta nel caso di sovversione elettorale in Georgia nell'agosto dell'anno scorso.

Durante la conversazione, Musk ha posto a Trump, che cerca di riprendere slancio dopo che il Partito Democratico si è coalizzato attorno alla vicepresidente Kamala Harris, domande facili che hanno permesso all'ex presidente di attenersi ai suoi punti di discussione, tra cui immigrazione ed economia. Ha ripetuto parti del suo discorso della campagna elettorale e non è stato contestato da Musk su nessuna delle sue affermazioni. I due hanno toccato vari temi e si sono espressi la loro reciproca ammirazione: "Penso che siamo a un bivio nel destino della civiltà e penso che dobbiamo prendere la strada giusta e, e penso che tu sia la strada giusta. Dovresti vincere per il bene del paese", ha detto Musk a Trump, definendo Kamala Harris una non moderata ma di sinistra. L'ex presidente si è detto d'accordo con lui: "è una radicale di San Francisco, è più a sinistra di Bernie Sanders: sarà peggio" di Joe Biden.

Ci sono tentativi di censura da parte di altri paesi, ha messo in evidenza

Trump ha anche sottolineato che l'approvazione di Musk "significa molto per me", e ha aggiunto: "Non tutte le approvazioni significano così tanto, per essere onesti". A un certo punto Musk ha suggerito a Trump di formare una nuova commissione presidenziale incentrata sull'"efficienza del governo" e di nominarlo. "Mi piacerebbe molto", ha risposto immediatamente il tycoon. Trump e Musk hanno iniziato la loro discussione con l'ex presidente che ha raccontato nei dettagli come era sopravvissuto al tentativo di assassinio al suo raduno di Butler, Pennsylvania, il 13 luglio. Trump ha parlato di come il killer sia stato individuato dalla polizia locale e dai partecipanti al raduno, e ha elogiato i servizi segreti per la loro reazione alla sparatoria. La loro conversazione ha toccato un'ampia gamma di argomenti, tra la politica energetica, il cambiamento climatico e la minaccia di una guerra nucleare.

"Rischiamo la Terza guerra mondiale", ha detto Trump e Musk si è detto d'accordo: "Penso che la gente sottovaluti il rischio". Secondo i due è quindi necessario avere un leader americano che sembri un duro e sia in grado di intimidire. Quindi Trump ha sostenuto che l'Unione europea si "approfitta di noi" negli scambi commerciali" e "noi li difendiamo con la Nato: dovrebbe pagare quanto noi per l'Ucraina". Musk gli ha ricordato di aver ricevuto una lettera da Bruxelles prima dell'intervista. "Ci sono tentativi di censura da parte di altri paesi", ha messo in evidenza. "Avevo messo in guardia (il presidente russo Vladimir) Putin dal non attaccare l'Ucraina", ha ribadito Trump nel corso dell'intervista nella quale ha ribadito che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca l'Ucraina non sarebbe stata invasa e Israele non sarebbe stato attaccato. Trump è tornato poi ad aleggiare di nuovo l'idea di una Iron Dome per gli Stati Uniti.

Molto discusso anche il tema delll'immigrazione, con Trump che ha promesso la "più grande deportazione nella storia di questo paese"; la spesa del governo federale, con Musk che ha proposto una commissione per cercare modi per effettuare tagli; e altro ancora. Trump, senza prove, ha accusato i democratici di un colpo di stato per rimuovere il presidente Joe Biden dalla scheda elettorale. Ha discusso l'apparizione di Harris sulla copertina della rivista 'Time' e ha attaccato lo stato mentale di Biden. Ha detto che gli ebrei che votano per i democratici dovrebbero farsi "esaminare la testa". In diversi punti dell'intervista, il discorso di Trump sembrava balbettare o biascicare, il che ha attirato l'attenzione online. Alla domanda se ci fosse una spiegazione, il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, ha risposto: "Deve essere colpa del tuo udito". In una dichiarazione, la campagna di Harris ha descritto Trump e Musk come "ricchi egoisti".

"L'intera campagna di Trump è al servizio di persone come Elon Musk e lui stesso: ricchi egoisti che tradiranno la classe media e che non saranno in grado di trasmettere in streaming nel 2024", ha affermato Joseph Costello, portavoce della campagna di Harris.