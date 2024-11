I saldi festivi di Diablo IV arrivano in anticipo

È la stagione dei regali: arrivano i saldi festivi leggendari in anticipo. A partire dal 15 novembre, si potrà risparmiare fino al 50% su Diablo IV ed esplorare la nuova classe dello Spiritista con la prova gratuita.

I DETTAGLI

Diablo® IV: Vessel of Hatred™

25% di sconto sulle Standard Edition / Deluxe Edition / Ultimate Edition - Tutte le piattaforme

Pacchetto Espansione di Diablo® IV (Gioco base + l'espansione Vessel of Hatred™)

40% di sconto sui Pacchetti - Solo Console

Diablo® IV - Standard Edition

50% di sconto sul gioco base - Solo Console

Promemoria

Battle.net: dal 15/11 al 3/12, Lancio: 15/11 alle 19:00



Xbox: dal 15/11 al 2/12, Lancio: 15/11 alle 21:00

Prova gratuita dello Spiritista – Da martedì 19 novembre 2024 a lunedì 2 dicembre 2024, si potrà sperimentare di persona il potere della nuova classe di Vessel of Hatred, lo Spiritista, con una prova gratuita. Giocatori e giocatrici di Diablo IV potranno provare le abilità e lo stile di gioco unici dello Spiritista, sfruttando i suoi poteri straordinari e i suoi attacchi devastanti durante la prova limitata durante questa stagione festiva. Sarà possibile provare la progressione del personaggio durante la prova dello Spiritista fino al livello 25, esplorando nel frattempo l'inizio della storia base del gioco e le missioni. Sarà disponibile anche l'accesso alla Sala degli Spiriti per personalizzare le proprie configurazioni durante la prova gratuita. Solo su Battle.net.

Potenziamento Bentornati a Sanctuarium – A partire da martedì 19 novembre e per un periodo limitato, giocatori e giocatrici di Diablo IV che tornano su Sanctuarium potranno potenziare subito un personaggio Eterno (o due personaggi Eterni per chi possiede Vessel of Hatred) fino al livello 50 e sbloccare nuove configurazioni, potenti leggendari e tutti gli Altari di Lilith. Si potrà tornare subito su Diablo IV, per esplora le nuove abilità di classe e unirsi di nuovo alla battaglia contro i demoni degli Inferi. N.B. i personaggi della prova gratuita e gli Spiritisti non possono usufruire del potenziamento di Bentornato.

L’attesissimo DLC di Diablo IV ‘Vessel of Hatred’ è disponibile su GeForce NOW - L'odio non è mai stato così bello. Immergetevi nel DLC Vessel of Hatred di Diablo IV ora disponibile nel Cloud - abbracciate l'oscurità e evitate lunghe attese in quanto nessun download è richiesto per giocare in streaming su GeForce NOW. Gli utenti Ultimate possono giocarlo in streaming in 4k e 120 fps.

La prima espansione di Diablo IV, Vessel of Hatred, è ora disponibile - La prima espansione di Diablo IV, Vessel of Hatred, è ora disponibile! I giocatori potranno esplorare le pericolose giungle di Nahantu, continuando la storia di Diablo IV per cercare di fermare il ritorno di Mefisto a Sanctuary. La Campagna Vessel of Hatred – si potrà riprendere da dove si è conclusa la campagna di Diablo IV.

Camila Cabello presta la sua voce per il nuovo trailer di Diablo IV: Vessel of Hatred - Ieri è stato pubblicato il filmato in live action di Diablo IV: Vessel of Hatred, dove si assiste al pericoloso viaggio di Neyrelle verso Nahantu e alla sua battaglia contro il potere della Pietra dell'Anima. Questo incredibile capolavoro visivo è diretto da Jon Watts, la mente visionaria dietro a tre film di Spider-Man, Wolfs - Lupi Solitari con Brad Pitt e George Clooney, e molto altro.