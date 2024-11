Funerali di Margaret Spada: L'ultimo saluto alla giovane deceduta dopo un intervento di rinoplastica

Oggi, lunedì 18 novembre 2024, la comunità di Lentini, in provincia di Siracusa, si è riunita per dare l'ultimo saluto a Margaret Spada, la giovane di 22 anni deceduta il 7 novembre scorso a Roma durante un intervento di rinoplastica. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa madre di Sant'Alfio, gremita di amici, familiari e concittadini profondamente colpiti dalla tragica scomparsa.

In prima fila, i genitori di Margaret e il fidanzato, che l'aveva accompagnata nella capitale per l'operazione. Presenti anche numerosi giovani e rappresentanti della squadra di calcio del Leonzio, a testimonianza dell'affetto e della stima che la comunità nutriva per la ragazza.

Margaret aveva programmato l'intervento di rinoplastica parziale, dal costo di circa 3.000 euro, durante l'estate, affidandosi a un centro medico di Roma individuato tramite i social media. Secondo le indagini, la giovane avrebbe preso accordi via WhatsApp con uno dei due medici ora indagati per omicidio colposo. Il suo cellulare è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Agli atti dell'inchiesta figura anche un breve video, registrato dal fidanzato di Margaret, che mostra i tentativi di rianimazione effettuati dai medici nel centro estetico. L'autopsia, eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, ha evidenziato che la causa del decesso è un arresto cardiocircolatorio in un quadro di sofferenza acuta. Per determinare l'origine esatta del malore, saranno necessari ulteriori esami istologici e tossicologici, volti a chiarire quali sostanze siano state somministrate alla paziente prima e dopo l'intervento.

Morta dopo rinoplastica: lutto cittadino a Lentini per Margaret Spada, indagati due medici - I funerali di Margaret Spada, la giovane siciliana deceduta a 22 anni dopo un intervento di rinoplastica a Roma, si terranno lunedì 18 novembre alle ore 11:00 nell'ex cattedrale di Lentini, suo paese natale. In concomitanza con le esequie, il sindaco Rosario Lo Faro ha proclamato il lutto cittadino, dichiarando: "Vogliamo esprimere così partecipazione al dolore dei familiari per la prematura e tragica perdita".

Sequestro del Centro Medico dopo la morte di Margaret Spada post-rinoplastica - Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha convalidato il sequestro preventivo del centro medico dove la ventiduenne Margaret Spada, originaria del Siracusano, si era sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale. La giovane è deceduta tre giorni dopo l'operazione in ospedale.

Margaret Spada morta dopo rinoplastica: Non era preoccupata - sognava l'intervento - Margaret Spada, una giovane di 22 anni originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, è deceduta a Roma dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica in una clinica privata situata nella zona dell'Eur. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove Margaret era conosciuta per il suo carattere solare e la dedizione al lavoro.