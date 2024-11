Neymar e il giallo dell'anello in Arabia Saudita: un tifoso lo rivende, ma il calciatore smentisce

Neymar, attaccante brasiliano dell'Al-Hilal, è stato recentemente al centro di un episodio controverso durante una partita di AFC Champions League contro l'Esteghlal, vinta 3-0 dalla sua squadra. Mentre si preparava per il riscaldamento, Neymar ha alzato la mano per salutare i tifosi sugli spalti. In quel momento, un sostenitore sembrava avergli sfilato un anello dal dito. Il video dell'accaduto è diventato rapidamente virale, mostrando Neymar che osserva perplesso la sua mano e si volta verso il pubblico.

Successivamente, alcune indiscrezioni provenienti dal Brasile hanno suggerito che il tifoso avesse venduto l'anello per circa 15.000 euro. Neymar ha prontamente smentito queste voci attraverso i suoi profili social, criticando i media brasiliani per la diffusione di notizie false. Ha dichiarato: "Stanno impazzendo! Ci sono state tre notizie false questa settimana. Diffondono bugie. Questo rende le cose difficili... è una vergogna che il Brasile mi tratti così".

Questo episodio si inserisce in un periodo complicato per Neymar in Arabia Saudita. Nonostante un contratto biennale da circa 320 milioni di euro, il calciatore ha avuto poche occasioni di scendere in campo a causa di vari infortuni. Nell'ultima partita, ha subito un ulteriore infortunio, aggravando una situazione già difficile.

Neymar è approdato all'Al-Hilal nell'agosto 2023, dopo sei stagioni con il Paris Saint-Germain. Il suo trasferimento ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi sauditi, ma la sua esperienza è stata finora segnata da problemi fisici che ne hanno limitato le prestazioni. L'ultimo infortunio, avvenuto durante la partita contro l'Esteghlal, ha sollevato preoccupazioni sul suo futuro nel club e sulla sua capacità di contribuire significativamente alla squadra.

Nonostante le difficoltà, Neymar rimane una figura centrale nel panorama calcistico internazionale. La sua presenza in Arabia Saudita ha attirato l'attenzione dei media e dei tifosi, evidenziando l'interesse crescente del paese per il calcio di alto livello. Tuttavia, le recenti vicende sottolineano le sfide che il giocatore deve affrontare per ritrovare la forma fisica ottimale e soddisfare le aspettative legate al suo ingaggio.