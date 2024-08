Incidente mortale a Senigallia - due ciclisti investiti e uccisi da neopatentato

Per la coppia, un uomo e una donna, è stato vano il tentativo di soccorso immediato.

Attualità - Due ciclisti sono stati travolti e uccisi da una macchina sulla statale 16 a Marzocca, una frazione di Senigallia. E' successo intorno alle 12. Per la coppia, un uomo e una donna, è stato vano il tentativo di soccorso immediato. Sul posto la Polizia Stradale ora impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il conducente dell'auto si è fermato e sarà sentito appena possibile. Le vittime erano due coniugi di 40 e 30 anni, entrambi residenti nella provincia di Ancona. La coppia è stata identificata grazie alla telefonata ricevuta da un amico mentre erano ormai a terra, privi di vita, travolti da una Opel Corsa guidata da un neopatentato in auto insieme a una ragazza. Entrambi sono stati portati in ospedale, feriti non in modo grave.