Omicidio-suicidio a Senigallia - uccide la madre 87enne e poi si toglie la vita

Attualità - Ha ucciso l'anziana madre di 87 anni sparandole contro e poi si è tolto la vita. E' successo questa sera intorno alle 19 in un'abitazione alla periferia nord di Senigallia, nei pressi del fiume Cesano, in provincia di Ancona. L'uomo, 51enne, verosimilmente instabile, prima di togliersi la vita si era barricato in casa per cui era scattata una mediazione. Sul luogo della tragedia i carabinieri che stanno ancora effettuando i rilievi, la polizia locale e gli operatori sanitari.