Cambio della guardia alla presidenza dell’Associazione Croce Azzurra di Massa

Cambio alla guida dell’associazione di volontariato Croce Azzurra di Massa e Montignoso, con sede a Cinquale in via Intercomunale 7. Franco Vita assume la presidenza, succedendo a Federico Berti, mentre Giovanni Salvatori è il nuovo vicepresidente e Manuela Manfredi è consigliera. L’associazione è convenzionata con l’Asl per trasporti sanitari e sociali e, dalla sua rifondazione nel 2019, ha registrato una crescita significativa nelle attività.

Attività svolte

Riepilogo dei servizi annuali:

- 2020: Carrara 614, Massa 1398, Montignoso 480, fuori provincia 454. Totale: 2946.

- 2021: Carrara 445, Massa 2304, Montignoso 755, fuori provincia 291. Totale: 3795.

- 2022: Carrara 560, Massa 2511, Montignoso 459, fuori provincia 671. Totale: 4201.

- 2023: Carrara 629, Massa 1827, Montignoso 627 (sociali 320), fuori provincia 1090. Totale: 4493.

- 2024 (fino al 3 novembre): 4335 servizi, con previsione di raggiungere 6000 entro fine anno.

Mezzi a disposizione

La flotta conta 11 veicoli: 4 ambulanze di tipo A abilitate per emergenze 112, 3 pulmini attrezzati per disabili e 4 automobili, tutti mezzi di recente acquisto.

Guardia medica turistica

Dal 20 luglio al 15 settembre, Croce Azzurra ha gestito la guardia medica turistica a Partaccia, in via delle Pinete 197/b. Finanziata dal Comune con 10.000 euro derivanti dalla tassa di soggiorno, ha garantito circa 60 servizi giornalieri, offrendo assistenza medica, visite domiciliari e ambulatoriali. Questo servizio ha contribuito a ridurre la pressione su pronto soccorso e guardia medica tradizionale.

Iniziative e progetti

Tra le attività, nel marzo 2022 si è tenuto un incontro contro le violenze al personale sanitario, con consegna di attestati di solidarietà a medici, infermieri e farmacisti. Il nuovo direttivo sta pianificando importanti novità per il 2025, con il potenziamento dei servizi e l’acquisto di nuovi mezzi.

