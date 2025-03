Ambulatori infermieristici: pilastri della prevenzione sanitaria a Massa-Carrara

Le giornate di prevenzione organizzate dalla Fondazione Opera Pia San Filippo Neri di Massa, presieduta da Fratel Alberto, proseguono con successo nei locali della Scuola paritaria dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Inaugurate lo scorso gennaio, queste iniziative hanno registrato una significativa partecipazione, evidenziando l'importanza degli ambulatori infermieristici nel territorio provinciale.

Il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa-Carrara, dott. Luca Fialdini, e la consigliera dott.ssa Rebecca Del Re sottolineano come la professionalità e le competenze acquisite dagli infermieri negli ultimi anni consentano loro di assumere ruoli sempre più attivi e autonomi, fino alla gestione di ambulatori e percorsi assistenziali, in collaborazione con altre professioni sanitarie.

Il 15 marzo prossimo è prevista una giornata di prevenzione dedicata alle malattie reumatiche e alla fibromialgia, con visite gratuite effettuate dalla reumatologa dott.ssa Laura Bazzichi. Per aggiornamenti, è possibile consultare il sito www.operapiasanfilipponeri.it o la pagina Facebook www.facebook.com/operapiasanfilipponeri.

La prevenzione sanitaria è uno strumento fondamentale per garantire il benessere individuale e collettivo. In un'epoca in cui le malattie croniche e le problematiche legate allo stile di vita sono in aumento, adottare comportamenti sani e informarsi su come prevenire le malattie rappresenta una responsabilità sociale. Ogni anno, milioni di vite potrebbero essere salvate grazie a diagnosi precoci, abitudini più salutari e una maggiore consapevolezza dei rischi sanitari.

Gli infermieri, come professionisti sanitari, sono in prima linea nella cura della salute dei cittadini. In queste occasioni, il loro ruolo diventa ancora più cruciale, partecipando attivamente con esperienza e competenza, e diventando punti di riferimento per chi necessita di informazioni chiare e supporto nella gestione della propria salute. Un approccio integrato e multidisciplinare, che coinvolge professionisti sanitari, associazioni e istituzioni, è la chiave per una prevenzione efficace.

Investire negli ambulatori infermieristici, sia a livello ospedaliero che territoriale, è essenziale per alleviare il sovraffollamento dei pronto soccorso e ridurre i tempi delle liste d'attesa. Oggi, gli infermieri seguono percorsi formativi completi, dalla laurea triennale ai master di I e II livello, fino alla laurea magistrale e al dottorato di ricerca. A livello nazionale, si sta lavorando per il riconoscimento di ulteriori competenze, anche attraverso l'attivazione di lauree specialistiche a indirizzo clinico.

