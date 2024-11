Corea del Nord: Kim Jong-un ordina preparativi di guerra e produzione di droni suicidi

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha recentemente esortato le forze armate del Paese a concentrare tutti gli sforzi sul completamento dei preparativi bellici, accusando Stati Uniti e Corea del Sud di aver portato le tensioni nella penisola coreana al "peggior livello della storia".

In linea con questa strategia, Kim ha ordinato la produzione in massa di droni suicidi, sottolineando l'urgenza di incrementare rapidamente la produzione di questi velivoli militari di nuova concezione. Già ad agosto, il leader aveva richiesto un aumento della produzione di droni equipaggiati con esplosivi, progettati per colpire obiettivi nemici.

Parallelamente, la Corea del Nord ha ratificato un patto di difesa storico con la Russia, consolidando una cooperazione di sicurezza sempre più profonda tra le due nazioni nel contesto del conflitto in Ucraina. Pyongyang è diventata uno dei sostenitori più espliciti dell'offensiva russa su vasta scala contro l'Ucraina, inviando migliaia di soldati per supportare le operazioni militari di Mosca.

