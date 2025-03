Ucraina: la Corea del Nord invia altri 3.000 soldati in Russia

La Corea del Nord ha inviato almeno 3.000 soldati aggiuntivi in Russia tra gennaio e febbraio 2025, rafforzando il sostegno a Mosca nel conflitto contro l'Ucraina. Secondo il Capo di Stato Maggiore congiunto sudcoreano, dall'inizio delle ostilità Pyongyang ha schierato complessivamente circa 11.000 militari, subendo almeno 4.000 tra morti e feriti.

Oltre alle truppe, la Corea del Nord ha fornito alla Russia armamenti significativi, tra cui missili balistici a corto raggio, obici semoventi da 170 mm e lanciarazzi multipli da 240 mm.

Il vice ministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko, ha annunciato la preparazione di una visita a Mosca del leader nordcoreano Kim Jong Un. Si sta valutando anche una visita del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, a Pyongyang per proseguire il dialogo strategico tra i due Paesi.

Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Nero e cessare gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Tuttavia, permangono divergenze sull'interpretazione e l'attuazione dell'accordo, con la Russia che chiede la revoca delle sanzioni occidentali sul settore agricolo come condizione per la sua implementazione.

Nonostante l'accordo, gli scontri continuano: un recente attacco russo con droni su Kharkiv ha causato almeno nove feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato: "Nessun Paese dovrebbe subire tutto questo".

Vertice di Parigi: 31 Paesi discutono il sostegno all'Ucraina e il cessate il fuoco - Oggi a Parigi un summit con la partecipazione di 31 delegazioni internazionali, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, per discutere il sostegno all'Ucraina e lavorare verso un cessate il fuoco nel conflitto con la Russia.All'incontro partecipano 23 Paesi dell'Unione Europea, inclusa la Francia.

Meloni al vertice di Parigi sull'Ucraina: l'Italia ribadisce il no alle truppe, focus su unità occidentale - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà domani, giovedì 27 marzo, a un vertice all'Eliseo a Parigi, dedicato alla pace e alla sicurezza in Ucraina. L'incontro coinvolgerà i leader di oltre 30 nazioni, tra cui paesi europei, del Commonwealth e dell'Asia.

Ucraina-Russia: Accordo in 5 Punti per la Tregua con Condizioni Imposte da Putin - Il 26 marzo 2025, a seguito di negoziati separati con Stati Uniti, Russia e Ucraina a Riad, è stato annunciato un accordo in cinque punti volto a stabilire una tregua nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato "grandi progressi" nei colloqui.