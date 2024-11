La banana di Maurizio Cattelan all'asta: stimata 1 milione di dollari

L'opera "Comedian" dell'artista italiano Maurizio Cattelan, che consiste in una banana fissata al muro con del nastro adesivo, sarà messa all'asta da Sotheby's a New York il 20 novembre 2024. La stima iniziale oscilla tra 1 e 1,5 milioni di dollari.

Presentata per la prima volta nel 2019 alla fiera Art Basel Miami Beach, "Comedian" ha suscitato un ampio dibattito sul valore e sul significato dell'arte contemporanea. L'opera è stata venduta in tre edizioni: due per 120.000 dollari ciascuna e una donata al Guggenheim Museum di New York.

La banana esposta a Miami fu acquistata in un supermercato locale. La sua presenza provocò lunghe code di visitatori e generò numerosi meme sui social media. L'opera è stata anche mangiata due volte: una da un artista georgiano che la definì "Hungry Artist" e un'altra da uno studente coreano che affermò di averlo fatto per fame.

"Comedian" si inserisce in una tradizione di opere d'arte concettuale che sfidano le convenzioni e stimolano riflessioni sul valore dell'arte. Opere come "Fontana" di Marcel Duchamp e "Love is in the Bin" di Banksy hanno avuto un impatto simile nel panorama artistico.